|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:16
Адам Смит
@_Smithchenko
10 Std.Vor 10 Stunden
Mehr
Если Премьера не отставят на эмоциях на неделе, следующий опасный момент - начало февраля. Уже понятно, что январский бюджет будет капитально завален (на сегодня выполнено 16% плана), и это даст повод. Причем, на фоне хронических бюджетных проблем, это будет выглядеть обоснованно
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2087
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:04
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.01.2020................24,0791
Доллар прибавил около 10 копеек.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Сразу же начав плавный спуск, к 11-10 опустились на 2 копейки. После 20-минутного перекура, с 11-30 до 12-20 выросли на 5.5 копеек и снова стабилизировались.
НБУ вчера выкупил плановые 50 млн.
Коррсчета выросли за счет сокращения объема сертификатов. Препятствовало росту корсчетов казначейство.
Объем проданной на МБ валюты во вторник вырос до нормальных 425.8 млн. Это чистые обороты, без участия регулятора.
Moneta написав:
НБУ скупает валюту просто надувая гривневую массу. 32 ярда за декабрь тупо со станка. в дальнейшем наверняка этот карнавал продолжится. Чем это вскоре аукнется все понимают.
Это понятно и без отчета. НБУ не может забирать валюту бесплатно, а значит заплаченная гривна попадает на рынок. Это может иметь эффект, сдерживающий ревальвацию, но пока это не очень видно.
Эмиссия у нас очень умеренная и большая ее часть обеспечена поступлениями валюты. Я не вижу тут поводов для беспокойства.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2007 раз.
- Подякували: 4242 раз.
-
- Профіль
-
7
5
8
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:04
Replay написав:
...
закроются завтра на 3300 - пойдут на 3400 без всякого ахтунга, шип оптимизьма...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5765
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 1438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:19
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4722
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 888 раз.
- Подякували: 2032 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:39
да кто ж вам разрешить такое самоуправство?
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:39
межбанк и наличка по копеечке вверх.
утром было еще 24.10. не успел, прямо передо мной поменяли табло на 24.12
на сейчас 24.18.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2087
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:43
edvardd
закроются завтра на 3300 - пойдут на 3400 без всякого ахтунга, шип оптимизьма...
Я Ваши слова запомню.
Но, судя по объёмам, сейчас 3303 и к 3333, многие Готовы фиксить прибыль.
Востаннє редагувалось Replay
в Чет 16 січ, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1750
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:44
па 30? какие новости?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1633
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:50
Pupsik написав: proftpd66 написав:
Охрименко показал таблицу, нищак пока
Про який ніщак Ви говорите?!
Він говорить - буде, або ревальвація, або девальвація... - я такі прогнози, також вмію давати
там есть табличка
он сказал что за 1 квартал УЖУ половину долгов выплатили за 1 квартал!
5.5л из 9.8л
нагрузка будет по 10лярдов во 2 квартла и во 3 квартал
на 4 квартал почти 0лярдов. Гуляем!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1633
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53
Філ написав:Гурман
Та нема в тих записах ніякого страшного "компромату". Звісно, не всі виглядають професорами економіки, але це розмова за чашкою кави/чаю у вузькому колі. І краще, що юрист Гончарук чесно визнав, що не шарить в економіці, а не вдавав із себе гуру і чуть не професора як Гройсман чи Юлька. Проблема в тому, що зараз Коломойський, Ахметов,Аваков будуть тільки дуже раді проблемам Гончарука у комунікаціях із Зеленським і фракцією.
А той факт, що наради в прем"єра зливають - це найбільша проблема!!!
P.S.Дуже прикро вразило, що топові українські урядовці все ще спілкуються російською.
Наради зливають в ефір, оскільки дуже багатьом наступили на хвіст і зменшили обсяг навару.
Реально трішки меньше чорного налу стало, зовсім трішки,але вже це добре.
Тому зливають всяку хрінотінь - типу секс-скандалів, роздувають якісь слова і т.п.
На мій погляд - краще - тисячі секс-скандалів , ніж холодонокровний розпил бабла.
Одна зелена енергетика чого вартує, чуваки пиляли десятки мільярдів бабок,
причому тупо і безхитросно пиляли,і тут пробують провести через Раду та через Конституційний суд - зменшення навару.
А навар же ж розписаний аж до 2030-го року.
Вже заплановано хто щось собі придбає з нерухомості в Лондоні чи яку там яхту чи супреджет обновить.
І викидають на екрани і в мережу десятків продажних політтехнологів, які вже починають пісню про те, що ціни на зелену енергію -як одні з найвищих в Європі ,причому в бідній країні - це класно,завіз імпортного обладнання на збиток нашому товаровиробнику без податків - це супер-класно, і краще звернути увагу на те ,ну так образно,
"в яких мештах ходить якийсь міністр".
Вражає те,що публіка ведеться на якусь хрінотінь ,на якісь дрібниці, і не помічає, що все це лайно викидають в мережу ті,кому прищепили трішки хвоста і зменшили обсяг тіньового бабла.
Не потрібно давати себе обдурити.
Вони роздувають дрібниці для того щоб і надалі мати змогу розпилювати наші бабки в особливо величезних розмірах.
Насправді,олігархи,клановики,тіньовики і т.п. тішаться,що публіка ведеться на таку фігню.
Вони настільки звикли за роки,що все в економіці відповідає лише їх інтересам, всі гілки працюють на них, що тепер коли лише на 1% щось там пішло не по їх плану, то це як в дитини цукерку забрати.
Всі ці телеграм канали - це банальна спроба контратаки.
А в основі всього лиш - невеличке зменшення потоку бабла.
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 625
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
1
4
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16551
|2044051
|
|
|6774
|1497548
|
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
|
|335
|52454
|
|