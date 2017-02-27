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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:08
Податок за 2,9 мільярда доларів від Газпрому сплатимо у першому кварталі року — Коболєв
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jump
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:14
jump написав:
Податок за 2,9 мільярда доларів від Газпрому сплатимо у першому кварталі року — Коболєв
а при чём тут Коболев? Сроки отчётности и уплаты от него не зависят вообще никак.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:16
Астролог Влад Росс предсказывает, что в 1 полугодии гривна будет ревальвировать возможно до 19, но гарантированно в пределах 20-22. Но ближе к концу года ожидается в пределах 30-35. Веселый прогноз, однако! В 35 я почти верю, но в 20 не очень верится.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:16
Гурман написав:Как обмануть президента. Часть 3
кто-то понял про Оливье? Что Вова должен понять что Оливье на след. год при курсе 23.5 будет дороже чем было в этом!
Что это за Китайская головоломка?? будут девальвировать?
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