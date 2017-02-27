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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3504350535063507

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 152
ниже 23
9%
13
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
16
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:08

Податок за 2,9 мільярда доларів від Газпрому сплатимо у першому кварталі року — Коболєв
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:14

  jump написав:Податок за 2,9 мільярда доларів від Газпрому сплатимо у першому кварталі року — Коболєв

а при чём тут Коболев? Сроки отчётности и уплаты от него не зависят вообще никак.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:16

Астролог Влад Росс предсказывает, что в 1 полугодии гривна будет ревальвировать возможно до 19, но гарантированно в пределах 20-22. Но ближе к концу года ожидается в пределах 30-35. Веселый прогноз, однако! В 35 я почти верю, но в 20 не очень верится.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:16

  Гурман написав:Как обмануть президента. Часть 3



кто-то понял про Оливье? Что Вова должен понять что Оливье на след. год при курсе 23.5 будет дороже чем было в этом!

Что это за Китайская головоломка?? будут девальвировать? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:25

  proftpd66 написав:
  Гурман написав:Как обмануть президента. Часть 3



кто-то понял про Оливье? Что Вова должен понять что Оливье на след. год при курсе 23.5 будет дороже чем было в этом!

Что это за Китайская головоломка?? будут девальвировать? :mrgreen:

Чтобы понять этот понос, надо иметь пустоты в голове, не тратьте время, нет никакой головоломки, есть профаны в экономике у власти :|
kwon
 
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