yama написав: если да то я в шоке с таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министром
А что конкретно в их словах вызывает шок? что такого супер дилетанского сказано было?
в том то и дело что за 12 минут вообще ничего вразумительного не было сказано , внятно ничего не было сказано, то есть даже пересказать по сути разговора нечего сложно как-то , не конструктивный диалог . Весь разговор " мы ничего не знаем ... а если бы да ... " Вообще нет никаких суждений на записи , то бы их можно было оценить .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Дальше ситуация будет любопытная с погашениями.
22 января - поагашение 2,5 млрд.грн ( похоже что это нац.банковские ОВГЗ )
29 января -погашение 2,2 млрд грн ( НБУ ) 3,3 млрд.грн ( годовые, там много нерезов )
30 января - 258 млн.долларов ( 14 месячные )
Минфину надо увеличит займы по 5-6 а может и по 7-8 млрд грн занимать , при условии что валюта есть на счетах Минфина.
Погашение общее по гривне 22 и 29 будет в общем 10,2 млрд
Как я и предполагал, Минфин огласил анонс на аукцион 21 января - 6 млрд.грн. 6 мес - 0,5 млрд 1 год - 1,5 млрд 3 года - 4 млрд.
Очень интересно посмотреть какой будет лимит на 7-ми летки! Пока есть интерес к ОГВЗ и процент по ним относительно большой (по сравнению с Европой и Штатами) - могут как на первых аукционах 2,3 и 4 леток сделать безлимит для привлечения 12-15 млрд гривен за одно размещение!