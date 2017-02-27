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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35063507350835093510>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 153
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
16%
24
23.51-24.0
16%
24
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
11%
17
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:01

joik
Спецом отвлекают

"Свинью откармливают с определённой целью"!
Тут и гадать не стоит... :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята,кто-то сливается,покупает,пишите?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:06

  zzzzzz написав:Дальше ситуация будет любопытная с погашениями.

22 января - поагашение 2,5 млрд.грн ( похоже что это нац.банковские ОВГЗ )

29 января -погашение 2,2 млрд грн ( НБУ )
3,3 млрд.грн ( годовые, там много нерезов )

30 января - 258 млн.долларов ( 14 месячные )

Минфину надо увеличит займы по 5-6 а может и по 7-8 млрд грн занимать , при условии что валюта есть на счетах Минфина.

Погашение общее по гривне 22 и 29 будет в общем 10,2 млрд



Как я и предполагал, Минфин огласил анонс на аукцион 21 января - 6 млрд.грн.
6 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,5 млрд
3 года - 4 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Останні 6 фурору не зробили.. :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:21

  twin написав:Останні 6 фурору не зробили.. :roll:

Правда? А как же снижение ставки на целый процент??? 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:25

  Aps написав:
yama написав: если да то я в шоке :shock:
с таким уровнем диалога любой форумчанин ( писатель этой ветки) из этой темы будет лучшим министром


А что конкретно в их словах вызывает шок? что такого супер дилетанского сказано было?

в том то и дело что за 12 минут вообще ничего вразумительного не было сказано , внятно ничего не было сказано, то есть даже пересказать по сути разговора нечего сложно как-то , не конструктивный диалог . Весь разговор " мы ничего не знаем ... а если бы да ... " Вообще нет никаких суждений на записи , то бы их можно было оценить .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:26

Фул видео :)

Как гласит древняя мудрость: молчание золото. Но вот "армия" соросят стала на защиту нашего профана с решительным заявлением: Вранье, не они, склейка

Это была ошибка номер два

Теперь в сеть выложили полную версию этого разговора.

И не какие-то жалкие 3 минуты, а целый час. Ну что - наслаждайтесь


https://t.me/sorosata/137

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1y2D56787Ma8xocJrCL34UkUghGcWFndv?usp=drive_open
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:27

  shatenerbi написав:Ребята,кто-то сливается,покупает,пишите?

Слился в недвигу, итого - 2 объекта под сдачу с выходом 7000 каждый, сегодня застолбил тур в Египет - второй раз за зиму, так и живем, бумажки не копим... 8)
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:29

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:Дальше ситуация будет любопытная с погашениями.

22 января - поагашение 2,5 млрд.грн ( похоже что это нац.банковские ОВГЗ )

29 января -погашение 2,2 млрд грн ( НБУ )
3,3 млрд.грн ( годовые, там много нерезов )

30 января - 258 млн.долларов ( 14 месячные )

Минфину надо увеличит займы по 5-6 а может и по 7-8 млрд грн занимать , при условии что валюта есть на счетах Минфина.

Погашение общее по гривне 22 и 29 будет в общем 10,2 млрд



Как я и предполагал, Минфин огласил анонс на аукцион 21 января - 6 млрд.грн.
6 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,5 млрд
3 года - 4 млрд.


Очень интересно посмотреть какой будет лимит на 7-ми летки! Пока есть интерес к ОГВЗ и процент по ним относительно большой (по сравнению с Европой и Штатами) - могут как на первых аукционах 2,3 и 4 леток сделать безлимит для привлечения 12-15 млрд гривен за одно размещение!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:30

kwon тоже рискованно(думал об этом...
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