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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:30
США и Иран всячески пытаются замять конфликт и вернуться к прежнему равновесию.
Но.
Турция уже не верит и вводит войска в Ливию с целью начать разработку месторождений нефти, якобы по ранее согласованным договорам. Понятно, что бы а) обезопасить себя и б) заработать, если нефть подорожает...
Если конфликт с Ираном разгорится (даже если сша этого не хочет), то нефть скаканет вверх от 20 до 100%.
Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...
А мы тут записи правительства обсуждаем и про курс 20-23 всерьёз мечтаем..
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Amat
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:42
МиколаКуц написав:kwon
тоже рискованно(думал об этом...
а на матрасе сидеть не рискованно?
в чем риск? объекты в удобной геолокации, рядом со мной, 2 сына подрастает, скоро надо будет с девушками уединяться где-то
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kwon
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:44
zzzzzz написав: zzzzzz написав:
Дальше ситуация будет любопытная с погашениями.
22 января - поагашение 2,5 млрд.грн ( похоже что это нац.банковские ОВГЗ )
29 января -погашение 2,2 млрд грн ( НБУ )
3,3 млрд.грн ( годовые, там много нерезов )
30 января - 258 млн.долларов ( 14 месячные )
Минфину надо увеличит займы по 5-6 а может и по 7-8 млрд грн занимать , при условии что валюта есть на счетах Минфина.
Погашение общее по гривне 22 и 29 будет в общем 10,2 млрд
Как я и предполагал, Минфин огласил анонс на аукцион 21 января - 6 млрд.грн.
6 мес - 0,5 млрд
1 год - 1,5 млрд
3 года - 4 млрд.
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Captain Obvious
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:46
shatenerbi написав:
Ребята,кто-то сливается,покупает,пишите?
Купувати вже пізно, невідомо куди там рости залишилось, до 24.50?
Ну а продавати раніше треба було, тепер вже рано
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FairyPrince
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:47
Amat
Если конфликт с Ираном разгорится (даже если сша этого не хочет), то нефть скаканет вверх от 20 до 100%.
Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...
Тема интересная, хотя и не для этой ветки, увы.
1. Цены на нефть - это Причина, а вот Конфликты -Следствие.
Собственно "генерала замочили" не потому, что он "враг демократии" а потому, что там была попытка объединить интересы Ирана, Ирака, Сирии (шиитов
) в вопросах "нефтяного рынка" на БВ.
2. Нефть пойдёт вверх, это полюбому, вопрос временного интервала.
Вчера уже "Включил автозакупку", озвучивал.
3. США - крупнейший импортёр нефти, Арамку "разместили", теперь задача "перекрыть кислород конкурентам" и можно гнать цены вверх.
4. По технике, вижу макс. цель по Бренту на 87 с копейками! Как вариант - к концу года.
Но, ясен пень, если туда и дойдут, то с резкими откатами "высадка пассажиров".
5. Прогнозировать курс гривни, в таком случае, даже не стоит пытаться.
Если реально будет нефть по 80, то лучше промолчать, что будет... и никакая девальвация, уже не спасёт.
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Replay
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:48
knoppixx написав:
На предварительном заседании кредитного комитета МВФ Украину не включили в перечень планируемых стран на выдачу кредита. Вопрос об Украине даже не обсуждался. Вы держитесь там
Мы уже обсуждали эту тему.
Транши МВФ Украине сейчас не нужны. Более того - противопоказаны. Сейчас ни в коем случае! Зрада. Валюты в стране валом. Многие из вас в попадосе и сами страдаете из-за этого.
Что нужно от МВФ?
В идеальном варианте новая программа, даже без всяких траншей, в которой бы просто говорилось, что через три года Украина завершит макроэкономическую стабилизацию и выходит на траекторию устойчивого развития. Сотрудничество с МВФ приобретает чисто консультационный характер.
Как вариант годится также процесс активного диалога с МВФ с позитивными оценками ситуации со стороны фонда.
Всё!
Будет это - тогда будет инвестор, будет и валюта. Будете не просто ныть, а визжать от ревальвации. Но и средняя з/п у вас сразу будет под тыщу баксов.
Я думаю к весне Зелёный выйдет на нормальную формулу сотрудничества с МВФ.
Там всего один нерешенный вопрос - обломать Бене рога.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:48
Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів
16 січня 2020 р., м. Київ — За оперативними даними сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн, зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн, ПДВ – 32,3 млрд грн, рентних платежів – 32,2 млрд грн, дивідендів – 20,8 млрд грн та інші. При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.
Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:53
Solar_simfi написав:
Минулого року можновладці обговорювали подання заявки на вступ до ЄС у 2024 році, а цього року цей зелений уряд обговорює ціну Олів'є. Наш "нарід простий" отримав те що хотів. Стидоба.
Мене одне дивує як народ майже три десятиріччя локшину по власних вухах розвішує, яке ЄС, який 2024-й,
просто під розмови про утопію легше бабки було пиляти.
Сумно.
З чорного ринку щойно.
Були якісь чергові власні надходження, цього разу купив євро по 26-85.
Також в принципі сумно,
адже ще зовсім недавно брав по 26-30 приблизно (по пам"яті), а перед тим по 25-30 здається.
1.Народ не лише вірить в локшину про ЄС в 2024-му, але й в те,що тверда дорога гривна - це вже назавжди.
Тому що валютчики віддавали валюту дешевше,ніж обмінки на 15-20 коп.
Кажуть немає особливого попиту,валюти валом, публіка що вчора не брала по більш низьким курсам,що сьогодні не бере,коли нал трішки виріс.
2.По євро це вже тренд,на відміну від часів коли євро росло на міжнародних валютних ринках, валютчики продавали його на 100 пунктів дорожче, тобто сьогодні мали би віддавати по 1-125 до долара.
Натомість віддали по 1-105 ( грубо якщо рахувати),тобто на тих же 100 пунктів дешевше Форекса.
І так як весь цей рік , а може й довше.
Тобто з євро вигідно гратися,потенціал є.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:01
Replay написав:
Никто в ЕС, Украину не ждёт. Они будут нашим старикам пенсии платить, вместо нас - дороги строить? Вот Вы, сами, ждёте в гости "бедного соседа"?
Плиз, не повторяйте больше этот глупый москальский тезис.
Сейчас за Украину идет военное и политическое столкновение двух миров. Значит её не просто ждут, а и готовы за неё сражаться вплоть до прямого военного столкновения. Рашка тоже "не ждет", но пять лет, неся огромные экономические потери, за неё воюет ...
Украина - ресурсный клондайк Европы и геополитический перекресток мира.
Не ждут её в Европе только в том воровском обличии, с бандитскими мордами ахметовых и коломойских на фасаде. Просят сначала отмыться от них. Но предлагают это сделать нам самим. Готовы нам дать своё ведро, щетку, краску ...
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:02
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............16.01.2020............17.01.2020
дата розрахунку............15.01.2020............16.01.2020
Євро...............................26,7269.................26,9003
Долар США...................23,9821..................24,0923
После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Сразу же начав плавный спуск, к 11-10 опустились на 2 копейки. После 20-минутного перекура, с 11-30 до 12-20 выросли на 5.5 копеек и снова стабилизировались.
Перед обедом сделали еще один шаг вверх на полкопейки. После очень короткого периода обеденной стабильности, который продлился всего 40 минут, за следующие полчаса просели на 2 копейки, постояли на месте и приподнялись на копейку. В 15-10 начался новый этап роста.
Официальный курс встретили котировками 24.1400 - 24.1650. За день котировки выросли на 6 копеек относительно открытия и на 11 относительно вчерашнего закрытия.
Интересная сессия с многократной сменой направления движения. Это похоже на рынок, угадывается даже курсовая пила.
Этот день в истории:
2019 - 28.0085 (-16) -391
2018 - 28.6526 (+9) -456
2017 - 27.7215 (+6)
2016 - 24.3830 (+20)
Чуть изменил формат истории. Цифры в скобках отражают историческую динамику относительно предыдущего дня. После скобок сравнение нынешнего курса с историческим.
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