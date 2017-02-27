Додано: Чет 16 січ, 2020 15:48

Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів



16 січня 2020 р., м. Київ — За оперативними даними сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн, зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн, ПДВ – 32,3 млрд грн, рентних платежів – 32,2 млрд грн, дивідендів – 20,8 млрд грн та інші. При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року.

Надходження від групи Нафтогаз склали близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.