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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35083509351035113512>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 155
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:07

  Amat написав:Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...


А ты разве не помнишь, что было совсем недавно когда нефть была по $140? :roll:
Нормально жили. Как и сейчас, когда по $60.
Надо больше читать книжки, историю, а не срать свою первую попавшуюся глупую мысль сходу. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:15

  Moneta написав:По теме новости - как стало известно из декабрьского отчета, НБУ скупает валюту просто надувая гривневую массу. 32 ярда за декабрь тупо со станка. в дальнейшем наверняка этот карнавал продолжится. Чем это вскоре аукнется все понимают.

Формально - ничем. Ибо денежная масса растет за счет покупки излишка валюты.
Другой момент что объем ЗВР не растут, из за выплат гос долга, потому дисбаланс таки образуется.
160 млрд на депосертификатах это крайне немало - и если банки не смогут закачать эту ликвидность в реальный сектор, пока экономика идет в рост и платежный баланс в плюсе, то в случае разворота тренда будет больно..
Востаннє редагувалось escobar в Чет 16 січ, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:18

  lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. :)
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років) :)

Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме.
Ибо для перехода на товары с большей добавленной стоимостью нужны инвестиции, для их вложения нужны гарантии их возврата владельцам, для этого нужен нормальный инвест климат, без беспредела местечковых чинуш и дерибана имущества силовиками.
Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:41

  Libo написав:В идеальном варианте новая программа, даже без всяких траншей, в которой бы просто говорилось, что через три года Украина завершит макроэкономическую стабилизацию и выходит на траекторию устойчивого развития.
Там всего один нерешенный вопрос - обломать Бене рога.
8) 8) 8)

Бене за що, у Вас особисті рахунки?
Програма і стратегія на 3-5 років необхідні! 8)
Рожкова вміє тільки кошмарити банки і брати хабарі, як всі в НБУ.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:книгу Перкинса "Исповедь экономического убийцы".


Американская разновидность всяких Суроворовых и Стариковых?
Ню-Ню
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня какой-то довольно бодрый рост.
Это на новости об записи разговора Гончарука и Ко?

За последнее время чаще читаю, что все скидывают бакс и открывают гривневые столбы/перевкладывается в ОВГЗ.
Это и есть черный лебедь? Или причина, скорее, в понижении предложения зеленого а МБ и продолжением скупки НБУ?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:58

Libo Мы уже обсуждали эту тему.
Транши МВФ Украине сейчас не нужны. Более того - противопоказаны.

Таки да! Пирамида ОВГЗ вместо траншей! :o
Востаннє редагувалось Replay в Чет 16 січ, 2020 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:59

Курси на зараз - все все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Здається готівковий пижиться розігрітись, та чи є приход?

10:30
Зображення

І, якщо в нас, поки що, інформаційний вброс, то в Московії наявна відставка правітельства! Рубель впав! Здається що і нас трохи зачипило. :twisted:
Курс НБУ 24,0923(23,9821) ₴/$. :cry:

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 16 січ, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01

  Amat написав:США и Иран всячески пытаются замять конфликт и вернуться к прежнему равновесию.
Но.
Турция уже не верит и вводит войска в Ливию с целью начать разработку месторождений нефти, якобы по ранее согласованным договорам. Понятно, что бы а) обезопасить себя и б) заработать, если нефть подорожает...

Если конфликт с Ираном разгорится (даже если сша этого не хочет), то нефть скаканет вверх от 20 до 100%.
Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...

А мы тут записи правительства обсуждаем и про курс 20-23 всерьёз мечтаем..

в Лівію?
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01

  Replay написав:
Транши МВФ Украине сейчас не нужны. Более того - противопоказаны.

Таки да! Пирамида ОВГЗ вместо траншей!

Транш - это статистическая затычка в балансе ЗВР. На них одних далеко не уедешь...
escobar
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