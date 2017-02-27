А ты разве не помнишь, что было совсем недавно когда нефть была по $140?
Нормально жили. Как и сейчас, когда по $60.
Надо больше читать книжки, историю, а не срать свою первую попавшуюся глупую мысль сходу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:07
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:15
Формально - ничем. Ибо денежная масса растет за счет покупки излишка валюты.
Другой момент что объем ЗВР не растут, из за выплат гос долга, потому дисбаланс таки образуется.
160 млрд на депосертификатах это крайне немало - и если банки не смогут закачать эту ликвидность в реальный сектор, пока экономика идет в рост и платежный баланс в плюсе, то в случае разворота тренда будет больно..
Востаннє редагувалось escobar в Чет 16 січ, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:18
Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме.
Ибо для перехода на товары с большей добавленной стоимостью нужны инвестиции, для их вложения нужны гарантии их возврата владельцам, для этого нужен нормальный инвест климат, без беспредела местечковых чинуш и дерибана имущества силовиками.
Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:41
Бене за що, у Вас особисті рахунки?
Програма і стратегія на 3-5 років необхідні!
Рожкова вміє тільки кошмарити банки і брати хабарі, як всі в НБУ.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Американская разновидность всяких Суроворовых и Стариковых?
Ню-Ню
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня какой-то довольно бодрый рост.
Это на новости об записи разговора Гончарука и Ко?
За последнее время чаще читаю, что все скидывают бакс и открывают гривневые столбы/перевкладывается в ОВГЗ.
Это и есть черный лебедь? Или причина, скорее, в понижении предложения зеленого а МБ и продолжением скупки НБУ?
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:58
Libo Мы уже обсуждали эту тему.
Таки да! Пирамида ОВГЗ вместо траншей!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 16 січ, 2020 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:59
Курси на зараз - все все зелене
Вітаюсь совсіма.
17:00
Здається готівковий пижиться розігрітись, та чи є приход?
10:30
І, якщо в нас, поки що, інформаційний вброс, то в Московії наявна відставка правітельства! Рубель впав! Здається що і нас трохи зачипило.
Курс НБУ 24,0923(23,9821) ₴/$.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 16 січ, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01
в Лівію?
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01
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