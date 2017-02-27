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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3509351035113512>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 155
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
21
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01

"... запускай Берлагу!"

  tobias написав:
  Libo написав:В идеальном варианте новая программа, даже без всяких траншей, в которой бы просто говорилось, что через три года Украина завершит макроэкономическую стабилизацию и выходит на траекторию устойчивого развития.
Там всего один нерешенный вопрос - обломать Бене рога.
8) 8) 8)

Бене за що, у Вас особисті рахунки?
Програма і стратегія на 3-5 років необхідні! 8)
Рожкова вміє тільки кошмарити банки і брати хабарі, як всі в НБУ.

"Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf
и не отвлекайтесь по пустякам от "Эксперимента Розенхана" и его основным выводом:
«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых»
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що ви тут страшилки уявляєте ... Будівельник , задається , говорив - якщо будуть проблеми - все одно буде і вікно можливостей . Хто хоче займатися бізнесом - буде ним займатися все одне - незалежно від обставин . Єдине що важливо - бути напоготові ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:04

  escobar написав:
  lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. :)
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років) :)

Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме.
Ибо для перехода на товары с большей добавленной стоимостью нужны инвестиции, для их вложения нужны гарантии их возврата владельцам, для этого нужен нормальный инвест климат, без беспредела местечковых чинуш и дерибана имущества силовиками.
Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...

а если не инвестиции, то дешевые кредиты, хотя бы, а то 26-28% ставка + ипотека/залог ОФ + залог корпоративных прав + личное поручительство акционеров и 1,5-2 месяца волокиты.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:12

escobar
Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме.

Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...


Нужен Рынок Сбыта!
Спрос!
Если нет спроса, нафик не нужно производить те или иные "товары"!

А спрос, в Украине... слабый, а на Внешних рынках, да никто нас не ждёт " с распростёртыми руками", особенно с Высокотехнологичной продукцией!

Вот в чём "Кариес"!
И Украину, Запад рассматривает как "сырьевой придаток", "дешевые рабы" и "военная сила, для сдерживания России"! :D :(
Востаннє редагувалось Replay в Чет 16 січ, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:13

  escobar написав:
  lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. :)
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років) :)

Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме.
Ибо для перехода на товары с большей добавленной стоимостью нужны инвестиции, для их вложения нужны гарантии их возврата владельцам, для этого нужен нормальный инвест климат, без беспредела местечковых чинуш и дерибана имущества силовиками.
Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...


Плюс к инвестициям должны быть благоприятные условия для экспорта в виде свободного рынка, а ЕС, ключевой для нас внешний рынок, защитился от большей части готовых продуктов из Украины техусловиями и квотами - пропускает лишь сырье и полуфабрикат.

Предложение Рожковой об увеличении добавленной стоимости производства сродни предложению Зеленского "нужно просто перестать стрелять"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:17

Puente
Хто хоче займатися бізнесом - буде ним займатися все одне - незалежно від обставин .

Авжеж!
ОВДП - супербiзнес! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:23

  Ser Fil написав:"Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf
и не отвлекайтесь по пустякам от "Эксперимента Розенхана" и его основным выводом:
«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых»

Я тільки не пригадую - плани баби Лєри щодо росту ЗВР до 38млрд у 2019р.
https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-planiru ... 22493.html також були оформлені як програма?
На цій сторінці, до речі, знизу вже "бите" відсилання на
"Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валових міжнародних резервів України до 2020 р. до 38,4 млрд дол."
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:25

  Libo написав:
  Amat написав:Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...


А ты разве не помнишь, что было совсем недавно когда нефть была по $140? :roll:
Нормально жили. Как и сейчас, когда по $60.
Надо больше читать книжки, историю, а не срать свою первую попавшуюся глупую мысль сходу. :P


Ну так просветите мой «в***р». Всегда готов учится новому. Буду признателен.

А тогда и сейчас, в моем понимании, живем мы по разному. И. Вещественно по разному.
Как минимум, в Крым я больше ездить каждый год не могу.

И под «что будет с нами» я имел ввиду курсы валют, а не глобальную панику - все пропало, нам пи...ц».
У нас же вроде о валюте ветка.

Так что будьте так любезны - просветите.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:28

тем временем нал добрался до 24.3
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:32

  stargazer написав:в Лівію?

В Ливию. По крайней мере так в новости написано «Пётр и Мазепа»
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