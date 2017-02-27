Libo написав:В идеальном варианте новая программа, даже без всяких траншей, в которой бы просто говорилось, что через три года Украина завершит макроэкономическую стабилизацию и выходит на траекторию устойчивого развития. Там всего один нерешенный вопрос - обломать Бене рога.
Бене за що, у Вас особисті рахунки? Програма і стратегія на 3-5 років необхідні! Рожкова вміє тільки кошмарити банки і брати хабарі, як всі в НБУ.
Що ви тут страшилки уявляєте ... Будівельник , задається , говорив - якщо будуть проблеми - все одно буде і вікно можливостей . Хто хоче займатися бізнесом - буде ним займатися все одне - незалежно від обставин . Єдине що важливо - бути напоготові ...
lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років)
Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме. Ибо для перехода на товары с большей добавленной стоимостью нужны инвестиции, для их вложения нужны гарантии их возврата владельцам, для этого нужен нормальный инвест климат, без беспредела местечковых чинуш и дерибана имущества силовиками. Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...
а если не инвестиции, то дешевые кредиты, хотя бы, а то 26-28% ставка + ипотека/залог ОФ + залог корпоративных прав + личное поручительство акционеров и 1,5-2 месяца волокиты.
lapay написав:Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає. Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років)
Да, рожкова по сути верно говорит, но ее предложение из разряда сферического коня в вакууме. Ибо для перехода на товары с большей добавленной стоимостью нужны инвестиции, для их вложения нужны гарантии их возврата владельцам, для этого нужен нормальный инвест климат, без беспредела местечковых чинуш и дерибана имущества силовиками. Жалко до этого никто до сих пор так и не додумался...
Плюс к инвестициям должны быть благоприятные условия для экспорта в виде свободного рынка, а ЕС, ключевой для нас внешний рынок, защитился от большей части готовых продуктов из Украины техусловиями и квотами - пропускает лишь сырье и полуфабрикат.
Предложение Рожковой об увеличении добавленной стоимости производства сродни предложению Зеленского "нужно просто перестать стрелять"...
«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых»
Я тільки не пригадую - плани баби Лєри щодо росту ЗВР до 38млрд у 2019р. https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-planiru ... 22493.html також були оформлені як програма? На цій сторінці, до речі, знизу вже "бите" відсилання на "Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валових міжнародних резервів України до 2020 р. до 38,4 млрд дол."
Amat написав:Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...
А ты разве не помнишь, что было совсем недавно когда нефть была по $140? Нормально жили. Как и сейчас, когда по $60. Надо больше читать книжки, историю, а не срать свою первую попавшуюся глупую мысль сходу.
Ну так просветите мой «в***р». Всегда готов учится новому. Буду признателен.
А тогда и сейчас, в моем понимании, живем мы по разному. И. Вещественно по разному. Как минимум, в Крым я больше ездить каждый год не могу.
И под «что будет с нами» я имел ввиду курсы валют, а не глобальную панику - все пропало, нам пи...ц». У нас же вроде о валюте ветка.