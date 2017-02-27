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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:33
zРадио написав:
Предложение Рожковой об увеличении добавленной стоимости производства сродни предложению Зеленского "нужно просто перестать стрелять"...
Бабки на лавочке или в интернете можно говорить - Давайте лучше работать, давайте увеличивать добавленную стоимость, давайте то, давайте это.
Но люди из ТОПов, руководящих экономикой страны, должны говорить, что мы сделали-сделаем то-то и так-то чтобы создать условия для роста выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью и тд.
А то и без Рожковой даже школьники знают, что лучше выпускать. Она бы объяснила - почему не выпускают продукты с высокой переработкой и что она сделает для этого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:37
Переглянула "по диагонали", методологічно зроблено нормально. Окремі речі здивували. Напр., на с.82 у п.5.2.1 "Забезпечення розвитку цифрових технологій,комп’ютерного проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і використання штучного інтелекту" Мінцифра чомусь не бере участі у цих питаннях
На с.83 у п.5.2.2 "Вивчення можливості випуску цифрової
валюти центрального банку е-гривня" - лише НБУ.
На с.88 "Стратегічна ціль 4: Розвиток цифрової економіки " - немає Мінцифри, хоча є різні інші
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:39
Moneta написав:
тем временем нал добрался до 24.3
подивимось, що нам понеділок-вівторок принесе
Востаннє редагувалось vovakwasov
в Чет 16 січ, 2020 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:39
zРадио написав:
Плюс к инвестициям должны быть благоприятные условия для экспорта в виде свободного рынка, а ЕС, ключевой для нас внешний рынок, защитился от большей части готовых продуктов из Украины техусловиями и квотами - пропускает лишь сырье и полуфабрикат.
Предложение Рожковой об увеличении добавленной стоимости производства сродни предложению Зеленского "нужно просто перестать стрелять"...
Підтверджую, у нас при ввозі в Україну технологічної продукції вже давно достатньо сертифікату, виданого європейським серт.органом, який має відповідний договір про визнання з нашим СО. У зворотному напрямку, як Ви розумієте, таке не працює.
До речі, ще раз знайшов підтвердження, що не тільки чугуній курсом валять - учора у силу деяких обставин мав час на спілкування з анестезіологом в одній приват. клініці. У них в операційній стояв достатньо складний прилад, які роблять китайці під англійським брендом. Аналогічні вже давно робить наш відомий вітчизняний виробник і на моє запитання про якість лікар відповів- наш кращий, але дорожчий на цілих 20-25%. І це в приватній, де все таки дивляться на ціну-якість, а при проведенні тендерів йде тільки питання ціни - там і доля відсотка вирішує питання.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:44
freeze написав:
А то и без Рожковой даже школьники знают, что лучше выпускать. Она бы объяснила - почему не выпускают продукты с высокой переработкой.
ІМХО по записам:
Вони зациклились на макроекономічних показниках, з переважно банківським ухилом - боротьба з інфляцією, зниження держборгу до ВВП, збільшення частки гривневих кредитів, для більшої стійкойсті системи.
Рухаючись до ціє мети, обвалили курс долара, завалили виконання бюджету, сильно пощипали експортерів. І головне, що не помічають, що ціни на металургію вже впали, а на с/г вже падають, фактичне невиконання бюджету (кинули, на останок, залишок доходів, який неможливо освоїти) згортає інвестиційні програми, і тому подібне.
Хоч вже почався відкат курсу до економічно обгрунтованого, але шкоди було зроблено чимало. Отаке моє ІМХО.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:52
Amat написав:И под «что будет с нами» я имел ввиду курсы валют, а не глобальную панику - все пропало, нам пи...ц».
У нас же вроде о валюте ветка.
При існуючій пропозиції валюти мало що зміниться. Можливо уповільниться ревальвація, коли з'явиться додатковий попит на міжбанку від імпортерів нафтопродуктів)) Середня щоденна закупка зараз десь в еквіваленті 21млн$. Зросте ціна на 50% - НБУ буде викупляти не по 50млн, а по 40.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:55
Amat написав:
США и Иран всячески пытаются замять конфликт и вернуться к прежнему равновесию.
Но.
Турция уже не верит и вводит войска в Ливию с целью начать разработку месторождений нефти, якобы по ранее согласованным договорам. Понятно, что бы а) обезопасить себя и б) заработать, если нефть подорожает...
Если конфликт с Ираном разгорится (даже если сша этого не хочет), то нефть скаканет вверх от 20 до 100%.
Что будет с нами если нефть скаканет до 80 или 150 у.е.?...
А мы тут записи правительства обсуждаем и про курс 20-23 всерьёз мечтаем..
Где Турция и где Ливия ? И всем пох , а если окурок пойдёт на Украину ...?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:58
Пример предновогоднего манипулирования бюджетными деньгами.
"Трансляцию нам отключили утром из-задолженности ATR перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года. Но деньги на это были выделены из бюджета в субботу, 28 декабря 2019 года. Никаких валютных операций уже было провести невозможно, и мы вернули деньги в бюджет. После чего они для нас обнулились. Мы бы все успели, если бы деньги пришли ну хотя бы в пятницу. Но нет, кто-то решил иначе", - сказал Муждабаев.
Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Позже его удалось восстановить. Но сколько преодолено препятствий )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:59
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:03
Как и обещали, первый пошёл (с)
В четверг, 16 января, в Верховную Раду Украины поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении со своего поста Министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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