Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:05
зет,чего молчишь? ндс на 5 943,7 млн выплатили...."теперь заживём.."
*Відправлено з Чату
Яша
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:18
lapay написав:
Хоч вже почався відкат курсу до економічно обгрунтованого, але шкоди було зроблено чимало. Отаке моє ІМХО.
Да х какой там "экономично обгрунтованный".
Загоняют ныне вверх по мере установленных самим себе лимитов, точно так же как в ноябре декабре гнали вниз на волне ОВГЗмании и паники экспортеров.
escobar
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:23
Ser Fil написав: tobias написав:
Бене за що, у Вас особисті рахунки?
Програма і стратегія на 3-5 років необхідні!
Рожкова вміє тільки кошмарити банки і брати хабарі, як всі в НБУ.
"Читайте, завидуйте..."
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf
и не отвлекайтесь по пустякам от "Эксперимента Розенхана" и его основным выводом:
«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых»
Вони PAyPal не змогли завести в країну за минулі 10 років! Яка стретегія і чого вона варта? Таких писульок студенти генерують тисячу за сесію.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:29
Яша написав:
зет,чего молчишь? ндс на 5 943,7 млн выплатили...."теперь заживём.."
*Відправлено з Чату
може вони в ОВГЗ підуть ? (((
vovakwasov
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:30
Ух ПДВ ливанули за один день почти 6 млрд. 5,943 млрд.грн.
Это может быть один из факторов роста. А еще с 20 чмсла банки могут в два раза увеличивать лимиты длинной и короткой позиции. Начинаю склонятся к мысли что курс будет плавать в районе 24 нижняя граница, и 26-27 верхняя граница, в течении года, если на внешке не произойдет форс мажор.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:37
А где инфа про ПДВ?
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
Тут только в начале дня обновляют?
escobar
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:54
А таможня радует доходы с начала года на 15 января -36,5% к прошлому периоду
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:06
proftpd66
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:09
zzzzzz написав:
А таможня радует доходы с начала года на 15 января -36,5% к прошлому периоду
нелох же блеял,шо корупцию подолано.
dimson
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