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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3510351135123513

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:05

зет,чего молчишь? ндс на 5 943,7 млн выплатили...."теперь заживём.."

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:18

  lapay написав:Хоч вже почався відкат курсу до економічно обгрунтованого, але шкоди було зроблено чимало. Отаке моє ІМХО.

Да х какой там "экономично обгрунтованный".
Загоняют ныне вверх по мере установленных самим себе лимитов, точно так же как в ноябре декабре гнали вниз на волне ОВГЗмании и паники экспортеров.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:23

  Ser Fil написав:
  tobias написав:
  Libo написав:В идеальном варианте новая программа, даже без всяких траншей, в которой бы просто говорилось, что через три года Украина завершит макроэкономическую стабилизацию и выходит на траекторию устойчивого развития.
Там всего один нерешенный вопрос - обломать Бене рога.
8) 8) 8)

Бене за що, у Вас особисті рахунки?
Програма і стратегія на 3-5 років необхідні! 8)
Рожкова вміє тільки кошмарити банки і брати хабарі, як всі в НБУ.

"Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf
и не отвлекайтесь по пустякам от "Эксперимента Розенхана" и его основным выводом:
«Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых»

Вони PAyPal не змогли завести в країну за минулі 10 років! Яка стретегія і чого вона варта? Таких писульок студенти генерують тисячу за сесію.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:29

  Яша написав:зет,чего молчишь? ндс на 5 943,7 млн выплатили...."теперь заживём.."

*Відправлено з Чату


може вони в ОВГЗ підуть ? (((
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:30

Ух ПДВ ливанули за один день почти 6 млрд. 5,943 млрд.грн.

Это может быть один из факторов роста.

А еще с 20 чмсла банки могут в два раза увеличивать лимиты длинной и короткой позиции.

Начинаю склонятся к мысли что курс будет плавать в районе 24 нижняя граница, и 26-27 верхняя граница, в течении года, если на внешке не произойдет форс мажор.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А где инфа про ПДВ?

https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
Тут только в начале дня обновляют?
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:54

А таможня радует доходы с начала года на 15 января -36,5% к прошлому периоду :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:06

  zzzzzz написав:А таможня радует доходы с начала года на 15 января -36,5% к прошлому периоду :mrgreen:


потому что просто перестали возить :!: :!: :!:

и теперь выплатите в 2 раза больше, даже если курс будет по курсе 20
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:09

  zzzzzz написав:А таможня радует доходы с начала года на 15 января -36,5% к прошлому периоду :mrgreen:
нелох же блеял,шо корупцию подолано.
dimson
 
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