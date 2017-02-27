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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
чи можна попросити вас розтлумачити для людей із вулиці?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:35
Живите своим умом!
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:45
Да успокойтесь вы. Это комплексная проблема который была у всех властей.
Живите своим умом!
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:53
комплексная не комплексная, а 4 кило бакинских освитянам куда делись? он же не лох такое абищать?
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:04
интересно, сколько они наторгуют продавая ОВГЗ, когда курс прыгнет до 27.00
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:04
Так 20 или 35,я запутался,можно точнее?
п,с. за политические сопли пора бы уже наказывать.
Будут выборы,придёте на участки и будете кавкать шариковой ручкой,зачем тут свои шмаркли растирать?
Есть политическая ветка,там резвитесь.
Вот как от курса 24 нечисть бомбануло,даже смешно за истериками наблюдать.
А через пару недель максимум прилезут и будут радостно рапортовать,что слился на пике,может даже по 24.50
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:07
А таможня радует )))
Доходы от таможни с начала года до 15 января -36,5% по сравнению с прошлым периодом.
Допустим 15% это влияние курсовой разницы. А остальное ?)))
Но самое смешное впереди )) Это план на январь 26,037 млрд. По состоянию на 15 января план выполнен на 20,3%
Доходы по линии таможни в бюджет 2020 заложили нереальные , что-бы спасти план, курс должен быть 27-28
Беда наша в том что все росты бюджетов закладывают девальвацию гривны, и на этом они растут. А при ревальвации все планы рушатся. Есть конечно золотая палочка выручалочка - повышение фискального давления.
Но главная проблема в том что Кабмин все понимает, много говорит о том что и как надо делать, но вот до дела не доходит. Проводятся какие-то круглые,квадратные,трехугольные столы, презентации, обсуждения,дискуссии, но на этом все и заканчивается.
Основная проблема - защита инвесторов, и инвестиций, реформа судебной системы, верховенство право в бизнес среде, реформа исполнительных служб.
Об этом говорят много лет, но никто не спешит это делать. Судебная система сама себя консервирует, а власть делает вид что этого не замечает, и пытается выдать за великие победы откровенную глупость. Например предложение Зеленского выделить 2 млрд.грн на поддержку низких ставок для предпринимателей. Но никто из зеленых кнопочек не признался в открытую, что денег для этого нет. Для этого у ФГВФЛ должны возникнуть дополнительные ресурсы, а откуда они возьмутся если бывшие владельцы банков-банкротов в судах устраивают такой треш,что на голову не налезает. Ну и отдельной красной линией идут наши олигархи для которых вообще закон не писан. Про импотентный антимонопольный комитет можно не вспоминать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:08
zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:08
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