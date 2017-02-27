Додано: Чет 16 січ, 2020 20:07

А таможня радует )))



Доходы от таможни с начала года до 15 января -36,5% по сравнению с прошлым периодом.



Допустим 15% это влияние курсовой разницы. А остальное ?)))



Но самое смешное впереди )) Это план на январь 26,037 млрд. По состоянию на 15 января план выполнен на 20,3%



Доходы по линии таможни в бюджет 2020 заложили нереальные , что-бы спасти план, курс должен быть 27-28

Беда наша в том что все росты бюджетов закладывают девальвацию гривны, и на этом они растут. А при ревальвации все планы рушатся. Есть конечно золотая палочка выручалочка - повышение фискального давления.

Но главная проблема в том что Кабмин все понимает, много говорит о том что и как надо делать, но вот до дела не доходит. Проводятся какие-то круглые,квадратные,трехугольные столы, презентации, обсуждения,дискуссии, но на этом все и заканчивается.



Основная проблема - защита инвесторов, и инвестиций, реформа судебной системы, верховенство право в бизнес среде, реформа исполнительных служб.



Об этом говорят много лет, но никто не спешит это делать. Судебная система сама себя консервирует, а власть делает вид что этого не замечает, и пытается выдать за великие победы откровенную глупость. Например предложение Зеленского выделить 2 млрд.грн на поддержку низких ставок для предпринимателей. Но никто из зеленых кнопочек не признался в открытую, что денег для этого нет. Для этого у ФГВФЛ должны возникнуть дополнительные ресурсы, а откуда они возьмутся если бывшие владельцы банков-банкротов в судах устраивают такой треш,что на голову не налезает. Ну и отдельной красной линией идут наши олигархи для которых вообще закон не писан. Про импотентный антимонопольный комитет можно не вспоминать.

Живите своим умом!