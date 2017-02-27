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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3512351335143515>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В сети появилась грустная фотожаба

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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:А еще с 20 чмсла банки могут в два раза увеличивать лимиты длинной и короткой позиции.


чи можна попросити вас розтлумачити для людей із вулиці?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:35

greenozon

https://finance.liga.net/bank/novosti/l ... siy-bankov
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:45

  dimson написав:
  zzzzzz написав:За 15 дней января доходы от таможни 5,276 млрд, план на январь 26,073 млрд, исполнение 20,3% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

щас зелебобики прожрут,то шо барыга скопил, и будут скиглиты,шо мы ни этава хатели!

Да успокойтесь вы. Это комплексная проблема который была у всех властей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:53

  zzzzzz написав:
  dimson написав:
  zzzzzz написав:За 15 дней января доходы от таможни 5,276 млрд, план на январь 26,073 млрд, исполнение 20,3% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

щас зелебобики прожрут,то шо барыга скопил, и будут скиглиты,шо мы ни этава хатели!

Да успокойтесь вы. Это комплексная проблема который была у всех властей.

комплексная не комплексная, а 4 кило бакинских освитянам куда делись? он же не лох такое абищать?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:04

  zzzzzz написав:За 15 дней января доходы от таможни 5,276 млрд, план на январь 26,073 млрд, исполнение 20,3% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


интересно, сколько они наторгуют продавая ОВГЗ, когда курс прыгнет до 27.00
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:04

  zzzzzz написав:За 15 дней января доходы от таможни 5,276 млрд, план на январь 26,073 млрд, исполнение 20,3% :mrgreen:

Так 20 или 35,я запутался,можно точнее?

п,с. за политические сопли пора бы уже наказывать.

Будут выборы,придёте на участки и будете кавкать шариковой ручкой,зачем тут свои шмаркли растирать?
Есть политическая ветка,там резвитесь.
Вот как от курса 24 нечисть бомбануло,даже смешно за истериками наблюдать.

А через пару недель максимум прилезут и будут радостно рапортовать,что слился на пике,может даже по 24.50 :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:07

А таможня радует )))

Доходы от таможни с начала года до 15 января -36,5% по сравнению с прошлым периодом.

Допустим 15% это влияние курсовой разницы. А остальное ?)))

Но самое смешное впереди )) Это план на январь 26,037 млрд. По состоянию на 15 января план выполнен на 20,3%

Доходы по линии таможни в бюджет 2020 заложили нереальные , что-бы спасти план, курс должен быть 27-28
Беда наша в том что все росты бюджетов закладывают девальвацию гривны, и на этом они растут. А при ревальвации все планы рушатся. Есть конечно золотая палочка выручалочка - повышение фискального давления.
Но главная проблема в том что Кабмин все понимает, много говорит о том что и как надо делать, но вот до дела не доходит. Проводятся какие-то круглые,квадратные,трехугольные столы, презентации, обсуждения,дискуссии, но на этом все и заканчивается.

Основная проблема - защита инвесторов, и инвестиций, реформа судебной системы, верховенство право в бизнес среде, реформа исполнительных служб.

Об этом говорят много лет, но никто не спешит это делать. Судебная система сама себя консервирует, а власть делает вид что этого не замечает, и пытается выдать за великие победы откровенную глупость. Например предложение Зеленского выделить 2 млрд.грн на поддержку низких ставок для предпринимателей. Но никто из зеленых кнопочек не признался в открытую, что денег для этого нет. Для этого у ФГВФЛ должны возникнуть дополнительные ресурсы, а откуда они возьмутся если бывшие владельцы банков-банкротов в судах устраивают такой треш,что на голову не налезает. Ну и отдельной красной линией идут наши олигархи для которых вообще закон не писан. Про импотентный антимонопольный комитет можно не вспоминать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:08

zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:08

  dimson написав:комплексная не комплексная, а 4 кило бакинских освитянам куда делись? он же не лох такое абищать?

Нелох и не обещал :D А кто обещал - лошара самый настоящий :mrgreen:
fler
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