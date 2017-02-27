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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3512351335143515

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:13

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:За 15 дней января доходы от таможни 5,276 млрд, план на январь 26,073 млрд, исполнение 20,3% :mrgreen:

Так 20 или 35,я запутался,можно точнее?

п,с. за политические сопли пора бы уже наказывать.

Будут выборы,придёте на участки и будете кавкать шариковой ручкой,зачем тут свои шмаркли растирать?
Есть политическая ветка,там резвитесь.
Вот как от курса 24 нечисть бомбануло,даже смешно за истериками наблюдать.

А через пару недель максимум прилезут и будут радостно рапортовать,что слился на пике,может даже по 24.50 :lol:
валютный рынок в контексте?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:14

  fler написав:
  Ser Fil написав:"Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf

Переглянула "по диагонали", методологічно зроблено нормально. Окремі речі здивували. Напр., на с.82 у п.5.2.1 "Забезпечення розвитку цифрових технологій,комп’ютерного проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і використання штучного інтелекту" Мінцифра чомусь не бере участі у цих питаннях :roll:
На с.83 у п.5.2.2 "Вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку е-гривня" - лише НБУ.
На с.88 "Стратегічна ціль 4: Розвиток цифрової економіки " - немає Мінцифри, хоча є різні інші :shock:


Это пустая болтовня. В каждый момент времени есть свои модные словечки, которые тискают для придания солидности куда-попало. Сейчас в тренде бигдэйта, блокчейн, искусственный интеллект.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:15

  Яша написав:zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.

Будет как обычно, первые месяцы года финансирование расходов 70-80% от помесячного плана. Финансировать будут только защищенные статьи, всякие капитальные инвестиции - нафик , к тому же кто зимой что-то строит, холодно на улице)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:37

  Яша написав:zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.


Интересно, что решили возместить НДС, а не выплатить зряплаты электорату.
Vert
 
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