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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:13

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:За 15 дней января доходы от таможни 5,276 млрд, план на январь 26,073 млрд, исполнение 20,3% :mrgreen:

Так 20 или 35,я запутался,можно точнее?

п,с. за политические сопли пора бы уже наказывать.

Будут выборы,придёте на участки и будете кавкать шариковой ручкой,зачем тут свои шмаркли растирать?
Есть политическая ветка,там резвитесь.
Вот как от курса 24 нечисть бомбануло,даже смешно за истериками наблюдать.

А через пару недель максимум прилезут и будут радостно рапортовать,что слился на пике,может даже по 24.50 :lol:
валютный рынок в контексте?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:14

  fler написав:
  Ser Fil написав:"Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf

Переглянула "по диагонали", методологічно зроблено нормально. Окремі речі здивували. Напр., на с.82 у п.5.2.1 "Забезпечення розвитку цифрових технологій,комп’ютерного проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і використання штучного інтелекту" Мінцифра чомусь не бере участі у цих питаннях :roll:
На с.83 у п.5.2.2 "Вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку е-гривня" - лише НБУ.
На с.88 "Стратегічна ціль 4: Розвиток цифрової економіки " - немає Мінцифри, хоча є різні інші :shock:


Это пустая болтовня. В каждый момент времени есть свои модные словечки, которые тискают для придания солидности куда-попало. Сейчас в тренде бигдэйта, блокчейн, искусственный интеллект.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:15

  Яша написав:zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.

Будет как обычно, первые месяцы года финансирование расходов 70-80% от помесячного плана. Финансировать будут только защищенные статьи, всякие капитальные инвестиции - нафик , к тому же кто зимой что-то строит, холодно на улице)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:37

  Яша написав:zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.


Интересно, что решили возместить НДС, а не выплатить зряплаты электорату.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:48

поделитесь, пожалуйста, размышлениями - нас ждет скорее ракета, или скорее болтанка?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:00

  kwon написав:
  proftpd66 написав:
  Гурман написав:Как обмануть президента. Часть 3



кто-то понял про Оливье? Что Вова должен понять что Оливье на след. год при курсе 23.5 будет дороже чем было в этом!

Что это за Китайская головоломка?? будут девальвировать? :mrgreen:

Чтобы понять этот понос, надо иметь пустоты в голове, не тратьте время, нет никакой головоломки, есть профаны в экономике у власти :|


UP

может мне пойти в президенты или премьером? я не профан в экономике :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:06

  proftpd66 написав: я не профан в экономике :mrgreen:


что будет с гривной, как думаете?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:08

Что скажут гривнепатриоты? Если плана нету у них Гожковой, Макаровой, Горанчука, на видео, то что? И Вас есть план? если плана нет, то может купить акции марихуаны?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:10

  Pupsik написав:
  proftpd66 написав: я не профан в экономике :mrgreen:


что будет с гривной, как думаете?



они говорят что у них нету плана. Они начнут печатать гривну. Если плана нету, то надо хранить в долларе или купить акции конопли или яблока.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:11

  Вкладчик1234 написав:Фул видео :)

Как гласит древняя мудрость: молчание золото. Но вот "армия" соросят стала на защиту нашего профана с решительным заявлением: Вранье, не они, склейка

Это была ошибка номер два

Теперь в сеть выложили полную версию этого разговора.

И не какие-то жалкие 3 минуты, а целый час. Ну что - наслаждайтесь


https://t.me/sorosata/137

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1y2D56787Ma8xocJrCL34UkUghGcWFndv?usp=drive_open

гугл не успевает отдавать ! кто скачал себе выложите повторно где-то , продублируйте ! я хочу продолжение сериала Слуга народа !
Гуглу не хватает ресурсов столько отдать людям :)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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