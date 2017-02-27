Это вполне естественно, в первую очередь дают кушать тем, кто больше и активнее просит. Стучали бы касками бюджетники, им бы в первую очередь дали.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это вполне естественно, в первую очередь дают кушать тем, кто больше и активнее просит. Стучали бы касками бюджетники, им бы в первую очередь дали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.
Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...
Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.
Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.
Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.
І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.
А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...
П.С. Щодо курсу сьогоднішнього, а це не результат вчорашнього погашення на 3,9 млрд? Хтось таки вирішив конвертуватися? А завтра може ПДВ зменшити пропозицію...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:38
еще как строят кабель для нагрева бетона ведь покупают !
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:44
Вообще эту стратегию надо умножить на ноль, а разработчиков уволить за профнепригодность. Даже концептуально она построена совершенно неправильно и её разработчики абсолютно не понимают, что они собираются развивать.
Кратко докладываю.
Что такое финансовый сектор или финансовая система Украины?
Это (1) государственные финансы, (2) банковская система, и (3) рынок капитала.
Что у нас должно быть в приоритете?
Госфинансы и банковская система худо-бедно функционируют, имеют институты и инфраструктуру. Рынок капитала практически отсутствует. А это на сегодняшний день главнейшее звено развития экономики.
Поясню.
У вас гениальная бизнес идея, но она требует денег. Куда вы обратитесь? В госфинансы или в наши банки? Улыбнулись. Я тоже. А для этого в стране золотого миллиарда обязательно есть рынок капитала. Что он собой представляет? Это рынок (1) акционерного и (2) долгового капитала. Там ваша идея должна мгновенно капитализироваться, т.е. надлежащим образом оцениваться и обеспечиваться капиталом под ценные бумаги. У нас в стране и в офшорах $300 млрд., которые лежат без дела под матрасами и в ячейках, и могли бы грандиозно стимульнуть нашу экономику.
Прикиньте, в наши стартапы, в новые акционерные общества, в прорывные идеи и технологии наших талантливых людей!
У нас (вас) множество прекрасных идей, которые не реализуются только потому, что для них нет базара предложить их ...
А для инвесторов это новые биржи, площадки, идеи, предложения их решения, инструменты!
Вот какой элемент финансовой системы надо развивать. Вот на что должна быть направлена стратегия развития финансового рынка, а не эта галимотня, которая подготовлена. Должно быть четко описана модель как рынок будет обеспечивать капиталом процесс реализации бизнес идей предприимчивых людей, какие должны быть для этого механизмы, инструменты, инфраструктура и институты. Я б такую программу написал сам элементарно, забесплатно и запроста, без всяких дармоедских и позорных аналитических отделов Минфина и Нацбанка.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пленки Гончарука - полная аудиозапись 1 час 28 минут
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:54
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
много думал про Оливье
как профан в экономике, понимаю так:
- Сологуб, по состоянию на 16.12 (думаю, это уже не так: бетонирование 24 как бы намекает...) видел "новый курс" как 23,6 (предположим, средний на год)- это следует из фразы про долг/ввп меньше 50% (монетарист и догматик);
- у Рожковой в мечтах курс "ходит": 20-23, и она это прорицает на 1-3 года
- Лёша хотел показать, что он хоть и профан в экономике, но тонкий политик.
И т.к. Вове собрать тезизы под следующую елку будет еще сложнее (даже с асфальтированием улиц пока бедося...), то аргумент про удешевление Оливье может как-то отвлечь клиента
- Сологуб его формально поправил: "не будет дороже", а единственную трезвую реплику ("не факт") подала Оксана, которая (возможно) лучше владеет "макро-
макро", видит ИПЦ по еде (а он даже по версии ДССУ, немного выбивается из самовнушенных НБУ 4% инфляции) и понимает, что даже при "па23" варёнка к 2021, вероятно, подорожает.
|