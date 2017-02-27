RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3513351435153516

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vert написав:
  Яша написав:zzzzzz по слухам ндс попал на счета поздно вечером. авансы бюджетникам задерживают по всей стране. думаю ты прав насчет нижней границы курса.


Интересно, что решили возместить НДС, а не выплатить зряплаты электорату.


Это вполне естественно, в первую очередь дают кушать тем, кто больше и активнее просит. Стучали бы касками бюджетники, им бы в первую очередь дали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14790
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3886 раз.
Подякували: 5860 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Плюс к инвестициям должны быть благоприятные условия для экспорта в виде свободного рынка, а ЕС, ключевой для нас внешний рынок, защитился от большей части готовых продуктов из Украины техусловиями и квотами - пропускает лишь сырье и полуфабрикат.

Предложение Рожковой об увеличении добавленной стоимости производства сродни предложению Зеленского "нужно просто перестать стрелять"...

Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.
Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...
Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.
Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.
Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.
І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.
А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...
П.С. Щодо курсу сьогоднішнього, а це не результат вчорашнього погашення на 3,9 млрд? Хтось таки вирішив конвертуватися? А завтра може ПДВ зменшити пропозицію...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3475
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1989 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС


https://youtu.be/k1bUqHHTEbQ
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3151 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:38

  zzzzzz написав: к тому же кто зимой что-то строит, холодно на улице)))
еще как строят кабель для нагрева бетона ведь покупают !
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3151 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:44

  fler написав:
  Ser Fil написав:"Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf

Переглянула "по диагонали", методологічно зроблено нормально. Окремі речі здивували. Напр., на с.82 у п.5.2.1 "Забезпечення розвитку цифрових технологій,комп’ютерного проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і використання штучного інтелекту" Мінцифра чомусь не бере участі у цих питаннях :
На с.83 у п.5.2.2 "Вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку е-гривня" - лише НБУ.
На с.88 "Стратегічна ціль 4: Розвиток цифрової економіки " - немає Мінцифри, хоча є різні інші


Вообще эту стратегию надо умножить на ноль, а разработчиков уволить за профнепригодность. Даже концептуально она построена совершенно неправильно и её разработчики абсолютно не понимают, что они собираются развивать.
Кратко докладываю.
Что такое финансовый сектор или финансовая система Украины?
Это (1) государственные финансы, (2) банковская система, и (3) рынок капитала.
Что у нас должно быть в приоритете?
Госфинансы и банковская система худо-бедно функционируют, имеют институты и инфраструктуру. Рынок капитала практически отсутствует. А это на сегодняшний день главнейшее звено развития экономики.
Поясню.
У вас гениальная бизнес идея, но она требует денег. Куда вы обратитесь? В госфинансы или в наши банки? Улыбнулись. Я тоже. А для этого в стране золотого миллиарда обязательно есть рынок капитала. Что он собой представляет? Это рынок (1) акционерного и (2) долгового капитала. Там ваша идея должна мгновенно капитализироваться, т.е. надлежащим образом оцениваться и обеспечиваться капиталом под ценные бумаги. У нас в стране и в офшорах $300 млрд., которые лежат без дела под матрасами и в ячейках, и могли бы грандиозно стимульнуть нашу экономику.
Прикиньте, в наши стартапы, в новые акционерные общества, в прорывные идеи и технологии наших талантливых людей! :shock: :!: :idea:
У нас (вас) множество прекрасных идей, которые не реализуются только потому, что для них нет базара предложить их ...
А для инвесторов это новые биржи, площадки, идеи, предложения их решения, инструменты!
Вот какой элемент финансовой системы надо развивать. Вот на что должна быть направлена стратегия развития финансового рынка, а не эта галимотня, которая подготовлена. Должно быть четко описана модель как рынок будет обеспечивать капиталом процесс реализации бизнес идей предприимчивых людей, какие должны быть для этого механизмы, инструменты, инфраструктура и институты. Я б такую программу написал сам элементарно, забесплатно и запроста, без всяких дармоедских и позорных аналитических отделов Минфина и Нацбанка. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7692
З нами з: 14.11.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 3830 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пленки Гончарука - полная аудиозапись 1 час 28 минут
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 442
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:54

  zzzzzz написав:А таможня радует )))

Доходы от таможни с начала года до 15 января -36,5% по сравнению с прошлым периодом.

Допустим 15% это влияние курсовой разницы. А остальное ?)))


А остальное тоже влияние курсовой разницы. Нет желания что-то покупать у людей при таком курсе и таких ценах. :)
andrein
 
Повідомлень: 610
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

много думал про Оливье :roll:
как профан в экономике, понимаю так:
- Сологуб, по состоянию на 16.12 (думаю, это уже не так: бетонирование 24 как бы намекает...) видел "новый курс" как 23,6 (предположим, средний на год)- это следует из фразы про долг/ввп меньше 50% (монетарист и догматик);
- у Рожковой в мечтах курс "ходит": 20-23, и она это прорицает на 1-3 года
- Лёша хотел показать, что он хоть и профан в экономике, но тонкий политик.
И т.к. Вове собрать тезизы под следующую елку будет еще сложнее (даже с асфальтированием улиц пока бедося...), то аргумент про удешевление Оливье может как-то отвлечь клиента
- Сологуб его формально поправил: "не будет дороже", а единственную трезвую реплику ("не факт") подала Оксана, которая (возможно) лучше владеет "макро-
макро", видит ИПЦ по еде (а он даже по версии ДССУ, немного выбивается из самовнушенных НБУ 4% инфляции) и понимает, что даже при "па23" варёнка к 2021, вероятно, подорожает.
matroSkin
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.11.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3513351435153516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1654, 1655, 1656
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16554 2044659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 21:27
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1497625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1283)
16.01.2020 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.