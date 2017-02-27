Додано: Чет 16 січ, 2020 21:44

fler написав: Ser Fil написав: "Читайте, завидуйте..." https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf

"Читайте, завидуйте..."

Переглянула "по диагонали", методологічно зроблено нормально. Окремі речі здивували. Напр., на с.82 у п.5.2.1 "Забезпечення розвитку цифрових технологій,комп’ютерного проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і використання штучного інтелекту" Мінцифра чомусь не бере участі у цих питаннях :

На с.83 у п.5.2.2 "Вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку е-гривня" - лише НБУ.

На с.88 "Стратегічна ціль 4: Розвиток цифрової економіки " - немає Мінцифри, хоча є різні інші Переглянула "по диагонали", методологічно зроблено нормально. Окремі речі здивували. Напр., на с.82 у п.5.2.1 "Забезпечення розвитку цифрових технологій,комп’ютерного проєктування, аналізу big data, blockchain, автоматизації, роботизації і використання штучного інтелекту" Мінцифра чомусь не бере участі у цих питаннях :На с.83 у п.5.2.2 "Вивчення можливості випускувалюти центрального банку е-гривня" - лише НБУ.На с.88 "Стратегічна ціль 4: Розвиток цифрової економіки " - немає Мінцифри, хоча є різні інші

Вообще эту стратегию надо умножить на ноль, а разработчиков уволить за профнепригодность. Даже концептуально она построена совершенно неправильно и её разработчики абсолютно не понимают, что они собираются развивать.Кратко докладываю.Что такое финансовый сектор или финансовая система Украины?Это (1) государственные финансы, (2) банковская система, и (3) рынок капитала.Что у нас должно быть в приоритете?Госфинансы и банковская система худо-бедно функционируют, имеют институты и инфраструктуру. Рынок капитала практически отсутствует. А это на сегодняшний день главнейшее звено развития экономики.Поясню.У вас гениальная бизнес идея, но она требует денег. Куда вы обратитесь? В госфинансы или в наши банки? Улыбнулись. Я тоже. А для этого в стране золотого миллиарда обязательно есть рынок капитала. Что он собой представляет? Это рынок (1) акционерного и (2) долгового капитала. Там ваша идея должна мгновенно капитализироваться, т.е. надлежащим образом оцениваться и обеспечиваться капиталом под ценные бумаги. У нас в стране и в офшорах $300 млрд., которые лежат без дела под матрасами и в ячейках, и могли бы грандиозно стимульнуть нашу экономику.Прикиньте, в наши стартапы, в новые акционерные общества, в прорывные идеи и технологии наших талантливых людей!У нас (вас) множество прекрасных идей, которые не реализуются только потому, что для них нет базара предложить их ...А для инвесторов это новые биржи, площадки, идеи, предложения их решения, инструменты!Вот какой элемент финансовой системы надо развивать. Вот на что должна быть направлена стратегия развития финансового рынка, а не эта галимотня, которая подготовлена. Должно быть четко описана модель как рынок будет обеспечивать капиталом процесс реализации бизнес идей предприимчивых людей, какие должны быть для этого механизмы, инструменты, инфраструктура и институты. Я б такую программу написал сам элементарно, забесплатно и запроста, без всяких дармоедских и позорных аналитических отделов Минфина и Нацбанка.