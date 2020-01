Додано: Чет 16 січ, 2020 22:37

fler написав: Відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука та всього Кабміну через економічні одкровення та критику економічних знань Володимира Зеленського найближчим часом не буде. Про це повідомили джерела AgroPolit.com в Офісі президента.



За даними нашого джерела, є кілька цікавих нюансів у цій ситуації.



Перший – запис зробила Юлія Ковалів, а не відповідні секретні служби. Другий — прем’єр-міністр не піде у відставку, хоча заява написана і передана ним Зеленському. Третій – Зеленський після цього всього сам дзвонив Гончаруку і в цій розмові приємного було мало, але уряд буде і далі працювати. Четвертий нюанс – в найближчому часі Гончарука міняти не будуть, але посилять Кабмін одним чи двома віце-прем’єрами: на них зараз розглядають три кандидатури – Сергія Тігіпка, Валерія Хорошковського та Юлію Ковалів», — говорить наше джерело.

Хорошковский, хм, агент Кремля? Чи то не той? Хорошковский, хм, агент Кремля? Чи то не той?

