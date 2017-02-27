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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3514351535163517

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:50

  orest написав:Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.
Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...
Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.
Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.
Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.


Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:

- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.

Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.

  orest написав:І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.
А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...


Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.

"Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:18

  zРадио написав:
  orest написав:Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.
Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...
Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.
Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.
Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.


Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:

- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.

Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.

  orest написав:І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.
А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...


Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.

"Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом...


очередной пук в лужу...

Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)

кстати в профессиональном боксе нет супертяжелого веса (только в любительском)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D0%B5
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:28

  prodigy написав:очередной пук в лужу...


Очередной? Я с вами первый раз общаюсь. Что ж это вы читали-читали мои "пуки", столько ждали прежде, чем написать? :mrgreen:

Еще и додумались комментировать не сабж, а аналогию для тех, у кого трудности с пониманием сути без нее :D

  prodigy написав:Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)


Ок, перешел - я пропустил этот момент. Но во-первых, сидел в своей очень долго, будучи лидером. А во-вторых, перешел на одну, а не прыгнул через несколько
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:30

  zРадио написав:
  orest написав:Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.
Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...
Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.
Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.
Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.


Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:

- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.

Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.

  orest написав:І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.
А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...


Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.

"Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом...

Відповідь на питання скільки мені не потрібне, я чітко знаю, що квоти в порівнянні з експортом мізерні і квоти закриваються в перші місяці року. Вам треба - шукайте, все у відкритому доступі і структура експорту по товарних групах, кодах
і географії і розміри квот. Хоч раз підтвердіть свої слова реальними цифрами (але Ви цього не зробите, бо цифри інші ніж Вам хочеться). Крім того, експорт не тільки в ЄС, експортери це знають :D
Що до вартості грошей, а що, це ЄС винен? Вони працюють для своїх громадян, для розвтку економіки, а наші прикоритні працюють для себе. Результат "на лиці".
Щодо корупції, а тільки корупційні витрати треба додати? А корупційні і офшорні переваги віднімати не треба? Ахметови-новинські-косюк-порошенки-коломойські не обділили себе жодними перевагами...
Зрештою, Ви у мене в ігнорі, туди і йдіть. Я прочитав кілька сторінок без входу. Врізало око такою навмисною маніпуляцією (про що вчора згадував). Вирішив поправити, але для Вас це робота, а для мене кілька хвлин для того щоб прочитати щось корисного, не можу витрачати час на безрезультативнй діалог з професійним маніпулятором...
Удачі... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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