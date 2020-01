Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3514351535163517 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156 ниже 23 8% 13 23.01-23.50 15% 24 23.51-24.0 16% 25 24.01-24.5 17% 26 24.51-25.0 11% 17 25.01-25.5 12% 18 25.51-26 7% 11 выше 26 14% 22 Всього голосів : 156 Додано: Чет 16 січ, 2020 22:50 orest написав: Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.

Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...

Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.

Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.

Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.

Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.



Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:



- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.



Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.



orest написав: І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.

А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...

І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...



Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.



"Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом... Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:- сколько и в каких категориях украинские производителисмогли продать продукциикогда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях."Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом... zРадио

Повідомлень: 4731 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:18 zРадио написав: orest написав: Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.

Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...

Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.

Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.

Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.

Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.



Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:



- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.



Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.



orest написав: І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.

А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...

І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...



Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.



"Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом... Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:- сколько и в каких категориях украинские производителисмогли продать продукциикогда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях."Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом...



очередной пук в лужу...



Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)



кстати в профессиональном боксе нет супертяжелого веса (только в любительском)



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D0%B5 очередной пук в лужу...Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)кстати в профессиональном боксе нет супертяжелого веса (только в любительском) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5707 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2400 раз. Подякували: 1625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:28 prodigy написав: очередной пук в лужу...

очередной пук в лужу...



Очередной? Я с вами первый раз общаюсь. Что ж это вы читали-читали мои "пуки", столько ждали прежде, чем написать?



Еще и додумались комментировать не сабж, а аналогию для тех, у кого трудности с пониманием сути без нее



prodigy написав: Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)

Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)



Ок, перешел - я пропустил этот момент. Но во-первых, сидел в своей очень долго, будучи лидером. А во-вторых, перешел на одну, а не прыгнул через несколько Очередной? Я с вами первый раз общаюсь. Что ж это вы читали-читали мои "пуки", столько ждали прежде, чем написать?Еще и додумались комментировать не сабж, а аналогию для тех, у кого трудности с пониманием сути без нееОк, перешел - я пропустил этот момент. Но во-первых, сидел в своей очень долго, будучи лидером. А во-вторых, перешел на одну, а не прыгнул через несколько zРадио

Повідомлень: 4731 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:30 zРадио написав: orest написав: Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.

Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...

Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.

Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.

Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.

Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами.Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)...Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами.Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд.Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.



Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:



- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.



Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.



orest написав: І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.

А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...

І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення.А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...



Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.



"Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом... Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:- сколько и в каких категориях украинские производителисмогли продать продукциикогда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях."Не надо скиглити", как говорил один классик - это, конечно, хороший мотивационный прием. Но чтобы было понятно, о чем речь в случае с рынком ЕС, приведу вам аналогию из бокса : Усик - сильнейший боксер своей тяжелой весовой категории, но все не спешит в супертяжелый вес. А украинский производитель в этих терминах - завалящий боксер полусреднего веса, которого кинули в лигу тяжеловесов... Вот и думайте - прокачает он себя там до уровня конкурентов, или уйдет из бокса инвалидом...

Відповідь на питання скільки мені не потрібне, я чітко знаю, що квоти в порівнянні з експортом мізерні і квоти закриваються в перші місяці року. Вам треба - шукайте, все у відкритому доступі і структура експорту по товарних групах, кодах

і географії і розміри квот. Хоч раз підтвердіть свої слова реальними цифрами (але Ви цього не зробите, бо цифри інші ніж Вам хочеться). Крім того, експорт не тільки в ЄС, експортери це знають

Що до вартості грошей, а що, це ЄС винен? Вони працюють для своїх громадян, для розвтку економіки, а наші прикоритні працюють для себе. Результат "на лиці".

Щодо корупції, а тільки корупційні витрати треба додати? А корупційні і офшорні переваги віднімати не треба? Ахметови-новинські-косюк-порошенки-коломойські не обділили себе жодними перевагами...

Зрештою, Ви у мене в ігнорі, туди і йдіть. Я прочитав кілька сторінок без входу. Врізало око такою навмисною маніпуляцією (про що вчора згадував). Вирішив поправити, але для Вас це робота, а для мене кілька хвлин для того щоб прочитати щось корисного, не можу витрачати час на безрезультативнй діалог з професійним маніпулятором...

Удачі... Відповідь на питання скільки мені не потрібне, я чітко знаю, що квоти в порівнянні з експортом мізерні і квоти закриваються в перші місяці року. Вам треба - шукайте, все у відкритому доступі і структура експорту по товарних групах, кодахі географії і розміри квот. Хоч раз підтвердіть свої слова реальними цифрами (але Ви цього не зробите, бо цифри інші ніж Вам хочеться). Крім того, експорт не тільки в ЄС, експортери це знаютьЩо до вартості грошей, а що, це ЄС винен? Вони працюють для своїх громадян, для розвтку економіки, а наші прикоритні працюють для себе. Результат "на лиці".Щодо корупції, а тільки корупційні витрати треба додати? А корупційні і офшорні переваги віднімати не треба? Ахметови-новинські-косюк-порошенки-коломойські не обділили себе жодними перевагами...Зрештою, Ви у мене в ігнорі, туди і йдіть. Я прочитав кілька сторінок без входу. Врізало око такою навмисною маніпуляцією (про що вчора згадував). Вирішив поправити, але для Вас це робота, а для мене кілька хвлин для того щоб прочитати щось корисного, не можу витрачати час на безрезультативнй діалог з професійним маніпулятором...Удачі... Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3476 З нами з: 10.03.14 Подякував: 1989 раз. Подякували: 2928 раз. Профіль 2 4 14 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:46 zРадио написав: prodigy написав: очередной пук в лужу...

очередной пук в лужу...



Очередной? Я с вами первый раз общаюсь. Что ж это вы читали-читали мои "пуки", столько ждали прежде, чем написать?



Еще и додумались комментировать не сабж, а аналогию для тех, у кого трудности с пониманием сути без нее



prodigy написав: Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)

Усик уже перешел (первый бой был 12 окт 2019)



Ок, перешел - я пропустил этот момент. Но во-первых, сидел в своей очень долго, будучи лидером. А во-вторых, перешел на одну, а не прыгнул через несколько Очередной? Я с вами первый раз общаюсь. Что ж это вы читали-читали мои "пуки", столько ждали прежде, чем написать?Еще и додумались комментировать не сабж, а аналогию для тех, у кого трудности с пониманием сути без нееОк, перешел - я пропустил этот момент. Но во-первых, сидел в своей очень долго, будучи лидером. А во-вторых, перешел на одну, а не прыгнул через несколько



еще один пук...в боксе никто не прыгает через несколько (так как это чревато для здоровья), к тому выше категории Heavyweight в боксе не существует еще один пук...в боксе никто не прыгает через несколько (так как это чревато для здоровья), к тому выше категории Heavyweight в боксе не существует Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5707 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2400 раз. Подякували: 1625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:47 orest написав: Вирішив поправити, але для Вас це робота, а для мене кілька хвлин для того щоб прочитати щось корисного, не можу витрачати час на безрезультативнй діалог з професійним маніпулятором...

Удачі... Вирішив поправити, але для Вас це робота, а для мене кілька хвлин для того щоб прочитати щось корисного, не можу витрачати час на безрезультативнй діалог з професійним маніпулятором...Удачі...



Сманипулировал о моей работе, и меня же назвал манипулятором. Браво! Сманипулировал о моей работе, и меня же назвал манипулятором. Браво! zРадио

Повідомлень: 4731 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:49 prodigy написав: еще один пук...в боксе никто не прыгает через несколько (так как это чревато для здоровья), к тому выше категории Heavyweight в боксе не существует еще один пук...в боксе никто не прыгает через несколько (так как это чревато для здоровья), к тому выше категории Heavyweight в боксе не существует



Вы совсем тугой - прыжок через несколько категорий был про ЗСТ с ЕС.



PS: вспомнил вас - в первый наш диалог вы яростно доказывали, что prodigy нельзя перевести как чудо. Оффтопить - это все, что вы умеете Вы совсем тугой - прыжок через несколько категорий был про ЗСТ с ЕС.PS: вспомнил вас - в первый наш диалог вы яростно доказывали, что prodigy нельзя перевести как чудо. Оффтопить - это все, что вы умеете zРадио

Повідомлень: 4731 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:13 zРадио написав: prodigy написав: еще один пук...в боксе никто не прыгает через несколько (так как это чревато для здоровья), к тому выше категории Heavyweight в боксе не существует еще один пук...в боксе никто не прыгает через несколько (так как это чревато для здоровья), к тому выше категории Heavyweight в боксе не существует



Вы совсем тугой - прыжок через несколько категорий был про ЗСТ с ЕС.



PS: вспомнил вас - в первый наш диалог вы яростно доказывали, что prodigy нельзя перевести как чудо. Оффтопить - это все, что вы умеете Вы совсем тугой - прыжок через несколько категорий был про ЗСТ с ЕС.PS: вспомнил вас - в первый наш диалог вы яростно доказывали, что prodigy нельзя перевести как чудо. Оффтопить - это все, что вы умеете



- с первого месяца в бане

- ваше хамство-уровень низкого развития - с первого месяца в бане- ваше хамство-уровень низкого развития Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5707 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2400 раз. Подякували: 1625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:18 kwon написав: МиколаКуц написав: kwon тоже рискованно(думал об этом... тоже рискованно(думал об этом...

а на матрасе сидеть не рискованно? в чем риск? объекты в удобной геолокации, рядом со мной, 2 сына подрастает, скоро надо будет с девушками уединяться где-то а на матрасе сидеть не рискованно?в чем риск? объекты в удобной геолокации, рядом со мной, 2 сына подрастает, скоро надо будет с девушками уединяться где-то



Спасибо за ответ,у вас беспроиграшный вариант,покупка так сказать для себя. Спасибо за ответ,у вас беспроиграшный вариант,покупка так сказать для себя. shatenerbi

Повідомлень: 1393 З нами з: 01.07.12 Подякував: 29 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:18 prodigy написав: - ваше хамство-уровень низкого развития - ваше хамство-уровень низкого развития



Вы присоединились к диалогу с "пуков". Так что заведите зеркало для начала! Вы присоединились к диалогу с "пуков". Так что заведите зеркало для начала! zРадио

Повідомлень: 4731 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3514351535163517 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1655 , 1656 , 1657

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 16560 2045053

Козак-характерник П'ят 17 січ, 2020 01:02 Валютный рынок в мире 1 ... 676 , 677 , 678

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6774 1497686

ЛОБ Сер 15 січ, 2020 23:09 Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32 , 33 , 34

Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53 335 52471

Qwerty Пон 16 гру, 2019 17:05