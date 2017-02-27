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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3515351635173518

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:38

  Libo написав:
  matroSkin написав:много думал про Оливье :roll:
как профан в экономике


По экономикс нас портупеев в юнкерском учили, что если гривна укрепляется и оливье дорожает, то все ринутся в производство ингредиентов для оливье. Ибо производство оливье и ингредиентов станет в долларов выражении очень выгодным бизнесом. Это повлечет за собой перепроизводство компонентов оливье, падение цен на них и на следующий новый год оно точно резко подешевеет.
Что касается готового оливье, то самое вкусное оливье в Киеве а Пузатой хате. Вкуснее чем во многих ресторанах. :?


Экономикс - это не про Украину. У нас никто ничего производить не будет. Привезут из-за бугра и на базаре сидеть будут барыжить как в 90-х. :)
andrein
 
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  #<1 ... 3515351635173518
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