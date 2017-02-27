Libo написав:
По экономикс нас портупеев в юнкерском учили, что если гривна укрепляется и оливье дорожает, то все ринутся в производство ингредиентов для оливье. Ибо производство оливье и ингредиентов станет в долларов выражении очень выгодным бизнесом. Это повлечет за собой перепроизводство компонентов оливье, падение цен на них и на следующий новый год оно точно резко подешевеет.
Что касается готового оливье, то самое вкусное оливье в Киеве а Пузатой хате. Вкуснее чем во многих ресторанах.
Экономикс - это не про Украину. У нас никто ничего производить не будет. Привезут из-за бугра и на базаре сидеть будут барыжить как в 90-х.