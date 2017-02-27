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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:18
kwon написав: МиколаКуц написав:kwon
тоже рискованно(думал об этом...
а на матрасе сидеть не рискованно?
в чем риск? объекты в удобной геолокации, рядом со мной, 2 сына подрастает, скоро надо будет с девушками уединяться где-то
Спасибо за ответ,у вас беспроиграшный вариант,покупка так сказать для себя.
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shatenerbi
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:38
Libo написав:
matroSkin написав:
много думал про Оливье
как профан в экономике
По экономикс нас портупеев в юнкерском учили, что если гривна укрепляется и оливье дорожает, то все ринутся в производство ингредиентов для оливье. Ибо производство оливье и ингредиентов станет в долларов выражении очень выгодным бизнесом. Это повлечет за собой перепроизводство компонентов оливье, падение цен на них и на следующий новый год оно точно резко подешевеет.
Что касается готового оливье, то самое вкусное оливье в Киеве а Пузатой хате. Вкуснее чем во многих ресторанах.
Экономикс - это не про Украину. У нас никто ничего производить не будет. Привезут из-за бугра и на базаре сидеть будут барыжить как в 90-х.
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andrein
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:05
vovan_prm написав: lapay написав:
Сологуб - торгівельний дефіціт падає, до ВВП, і це добре. Чому торгівельний дефіціт зростає - бо країна зростає.
Рожкова - експортерам треба переходити на товари з більшою доданою вартістю. (відкрила очі експортерам, за 28 років)
Но ведь это верные утверждения.
Це з серії "відгадав всі букви але не зміг скласти слово".
Ріст ВВП зараз переважно за рахунок роздрібної торгівлі. Ок, а чому ріст, що продають - у нас падіння промвиробництва? А що з закордону завозять, то і продають. Гривня виросла, внутрішній продукт менш конкурентоспроможний, імпорту завозити стали більше - торговий баланс глибше в мінус. Все це перекривається збільшенням притоку валюти в країну за рахунок заробітчан, хорошого урожаю і ОВДП.
Розуміння цих очевидних, як здавалося б, речей, у профінів і не-профанів на зустрічі "в верхах" немає. Або деякі не-профани мають свій шкурний інтерес щоб це продовжувалось.
P.S.
В довгостроковій перспективі практично ніяких плюсів від укріплення гривні немає, нівіть якщо б це було за рахунок реального росту економіки. Ми бачимо достатньо прикладів, коли країни намагаються ослабити національну валюту, щоб покращити конкурентоспроможність власних виробників. Але тема з стимулюванням виробництва - окрема велика тема, якій на зустрічі також приділили недостатньо уваги.
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:26
she_ne_investor написав:
Гривня виросла, внутрішній продукт менш конкурентоспроможний, імпорту завозити стали більше - торговий баланс глибше в мінус
Чомусь часто думки приходять - чому внутрішній продукт стає " неконкурентноспроможній" з падінням курсу? Особливо на внутрішньому ринку. В нас просо немає аналогу цього імпорту. Завозять більше, бо з курсом стає доступніше? Мбуть так... Схоже, що на торгівельний баланс "неконкурентноспроможність" нашого продукту ніяк на впливає.
Може не там шукаємо відповідь.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:28
Вчера нерезы еще докупили ОВГЗ на 0,6 млрд. Таким образом за 2 дня нерезы купили 4,2 млрд гривневых ОВГЗ, но курс при этом растет.
Если позавчера НБУ купил 50 млн, то вчера поговаривают что НБУ не выходил.
Получается на рост курса наложилось сразу 2 фактора, компенсация ПДВ на 6 млрд и ожидаемое увеличиение лимитов банков которое вступит в действие с 20 декабря. НБУ писал что банки могут купить до 400 млн.долларов, в рамках повышения лимитов длинной позиции.
( лимит короткой позиции тоже был повышен до аналогичной цифры - 10% от регулятивного капитала )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:31
друзі хто має можливість діліться, будь ласка, що там відбувається на міжбанку
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:36
Гончарук написал заявление про отставку
Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.
Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну.
Дякую.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:43
zzzzzz написав:
Гончарук написал заявление про отставку
Хорошее начало дня )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:43
zzzzzz написав:
Гончарук написал заявление про отставку
Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.
Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну.
Дякую.
Щось важливе відбулось в Омані!
Президент різко змінив курс!
Цікавий подальший розвиток подій!
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joik
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:45
joik стало ясно:в Омані все відбувалося в тумані.
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