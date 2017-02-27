Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете? Вот реальная тема для обсуждения. И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10
Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)
ЭОК 27 - 28 грн грн !!!!
Нет.
joik написав:
zzzzzz написав:Гончарук написал заявление про отставку
Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.
Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну.
Дякую.
Щось важливе відбулось в Омані! Президент різко змінив курс! Цікавий подальший розвиток подій!
Да ничего там не было в Омане) Просто старые коррупционеры недовольны сворачиванием схем А Гончарук поступил правильно, по-европейски.
Теперь у кабанчиков появился нормальный повод для загона сегодня с последующей стрижкой на выходных, а с понедельника уже можно дальше вниз) Дерзайте! Дайте людям слиться по хорошему курсу!)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
kravchukmv1987 написав:Надеюсь он примет заявление
строго говоря, "он" вообще не при делах. Парламент назначает, парламент снимает. В парламент и подавать заяву надо, если по-грамотному. Но эта "команда профессионалов" даже не в курсе кто у них кого назначает и куда подавать заявление.
kravchukmv1987 написав:Надеюсь он примет заявление
строго говоря, "он" вообще не при делах. Парламент назначает, парламент снимает. В парламент и подавать заяву надо, если по-грамотному. Но эта "команда профессионалов" даже не в курсе кто у них кого назначает и куда подавать заявление.
Насколько я понял заявление надо писать на имя главы ВР , а не президента ?)) Похоже на какой-то цирк)