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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3516351735183519>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 156
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
26
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
18
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:48

И кто преемник нашего самокатчика ?

Звучали фамилии Витренко, Ковалив, Аваков, Ермак, или опять какой-то малоизвестный персонаж из очередного офиса реформ BRDO ? Аваков в Раде не пройдет, остальные вполне вероятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:50

  Яша написав:joik стало ясно:в Омані все відбувалося в тумані.

Ахах, утро доброе. Там темный рыцарь жжет напалмом также) 95 квартал онлайн на всю страну. Надеюсь он примет заявление и поставит адекватного человека.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:52

Кстати, а юристы что нам подскажут ?
Не уходит ли по законодательству весь Кабмин миловановых одновременно с руководителем ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:54

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная тема для обсуждения.
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10

Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК :) Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)


ЭОК 27 - 28 грн грн !!!!

Нет.

  joik написав:
  zzzzzz написав:Гончарук написал заявление про отставку

Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.

Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну.

Дякую.


Щось важливе відбулось в Омані!
Президент різко змінив курс!
Цікавий подальший розвиток подій!

Да ничего там не было в Омане) Просто старые коррупционеры недовольны сворачиванием схем :) А Гончарук поступил правильно, по-европейски.

Теперь у кабанчиков появился нормальный повод для загона сегодня с последующей стрижкой на выходных, а с понедельника уже можно дальше вниз) Дерзайте! Дайте людям слиться по хорошему курсу!)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:55

  freeze написав:Кстати, а юристы что нам подскажут ?
Не уходит ли по законодательству весь Кабмин миловановых одновременно с руководителем ?

Уходит. Поэтому тем, кто хочет сохранить Авакова на посту это невыгодно
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:56

Рада підвищила ліміти для ФОПів

Український парламент проголосував за підняття лімітів річного доходу для фізичних осіб-підприємців.

Відбулись наступні зміни:

- для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 мільйону гривень;

- для 2-ї групи - з 1,5 мільйона до 5 мільйонів;

- для 3-ї групи - з 5 мільйонів до 7 мільйонів.

Нововведення були передбачені у законопроєкті 1210, за який Верховна Рада проголосувала в другому читанні, 16 січня.

Закон також передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kravchukmv1987 написав:Надеюсь он примет заявление

строго говоря, "он" вообще не при делах. Парламент назначает, парламент снимает. В парламент и подавать заяву надо, если по-грамотному.
Но эта "команда профессионалов" даже не в курсе кто у них кого назначает и куда подавать заявление.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:01

  zzzzzz написав:Гончарук написал заявление про отставку

Год Крысы начался символично - вот первая побежала с корабля.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:02

ты смотри как все синхронно с РФ произошло
и там и тут смена правительства, прям братья близнецы
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:07

  juristkostya написав:
  kravchukmv1987 написав:Надеюсь он примет заявление

строго говоря, "он" вообще не при делах. Парламент назначает, парламент снимает. В парламент и подавать заяву надо, если по-грамотному.
Но эта "команда профессионалов" даже не в курсе кто у них кого назначает и куда подавать заявление.


Насколько я понял заявление надо писать на имя главы ВР , а не президента ?))
Похоже на какой-то цирк)
Живите своим умом!
zzzzzz
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