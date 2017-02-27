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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:46
zzzzzz написав:freeze
Заявление подается на имя главы ВР.
Ну ок, написал на имя главы ВР, передал его Президенту с правом внесения в ВРУ уже без участия самого Гончарука... всё норм как по мне...
З.Ы. ИМХО Витренко или Маркарова справятся не хуже и пройдут в парламенте...
З.Ы.Ы. Курс отработает 25 и будем сползать неспешно на 20.
Востаннє редагувалось Investor_33
в П'ят 17 січ, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:56
zzzzzz написав:
Насколько я понял заявление надо писать на имя главы ВР , а не президента ?))
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право _заявити_Верховній_Раді_України_про_свою_відставку.
zzzzzz написав:
Похоже на какой-то цирк)
с мая месяца....
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:02
ага, угроз для обесценивания гривны нет и блаблабла...
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:28
Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:31
freeze написав:
Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?
99% что останется.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32
Межбанк 26/33 на моменте
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32
zzzzzz написав: freeze написав:
Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?
99% что останется.
50/50, даже 70/30 что уйдет
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