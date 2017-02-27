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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35183519352035213522>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 159
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
19
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:46

  zzzzzz написав:freeze

Заявление подается на имя главы ВР.

Ну ок, написал на имя главы ВР, передал его Президенту с правом внесения в ВРУ уже без участия самого Гончарука... всё норм как по мне...
З.Ы. ИМХО Витренко или Маркарова справятся не хуже и пройдут в парламенте...
З.Ы.Ы. Курс отработает 25 и будем сползать неспешно на 20.
Востаннє редагувалось Investor_33 в П'ят 17 січ, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:47

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
10:30
Зображення
Київ і Дніпро впали на 5 копійок, Харків на місті, Львів і Маріупоь трохи підросли.

От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном.

Та на те, маємо вагоміше, коли НБУ купляе - то доляр росте, не купляє - припадає! І якось за пилою - два шаги вгору, шаг назад. Здається НБУ навмисне підпихує в гору :mrgreen:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Насколько я понял заявление надо писать на имя главы ВР , а не президента ?))

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право _заявити_Верховній_Раді_України_про_свою_відставку.

  zzzzzz написав:Похоже на какой-то цирк)

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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:57

6 млрд. грн компенсации НДС загоняют в бакс :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:01

  edvardd написав:6 млрд. грн компенсации НДС загоняют в бакс :shock:

а податки)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ага, угроз для обесценивания гривны нет и блаблабла...
МиколаКуц
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:28

Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:31

  freeze написав:Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?


99% что останется.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк 26/33 на моменте

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funky77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?


99% что останется.

50/50, даже 70/30 что уйдет
Investor_33
 
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