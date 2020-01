Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:38

zzzzzz написав: Так хотел в отставку что не туда подал заявление про отставку)))



Заява Гончарука: Я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.



Стаття 115 Конституції України:

"Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку."



Стаття 15 Закону України про Кабінет Міністрів: "Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку". Так хотел в отставку что не туда подал заявление про отставку)))Заява Гончарука: Я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.Стаття 115 Конституції України:"Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку."Стаття 15 Закону України про Кабінет Міністрів: "Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку".



Гончарук же не экономист, а юрист! Гончарук же не экономист, а юрист!

"The quieter you become, the more you are able to hear"