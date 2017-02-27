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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3519352035213522>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 159
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
19
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:38

  zzzzzz написав:Так хотел в отставку что не туда подал заявление про отставку)))

Заява Гончарука: Я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.

Стаття 115 Конституції України:
"Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку."

Стаття 15 Закону України про Кабінет Міністрів: "Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку".


Гончарук же не экономист, а юрист! ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,5 млрд грн, или на 3%, – до 118,8 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,6%.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:41

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?


99% что останется.


еще в сентябре ходил расклад что гончарук до февраля будет
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:41

На межбанке ракета. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

funky77 написав:Межбанк 26/33 на моменте

Щось різко підскочили +15коп.
Реакція на заяву? Чи таки ПДВ?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:48

Нацбанка не было на межбанке ни вчера,ни сегодня. Правда, сегодня его уже покупашки высматривают, т.к. на продажу объемов практически нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:50

  stryzhko написав:Щось різко підскочили +15коп. Реакція на заяву? Чи таки ПДВ?

ХЗ. но ,если сегодня будет еще транш НДС,то будет негрустно

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:52

Нбу пора начинать поливать интервенциями, иначе придется сжечь гораздо больше через день-два. А если дернуться нерезы (зашедшие по 23) то пирамиду начнет трясти.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

бугога по 15 коп в день ясно чем закончится - окна будут светить уже 25 вечером
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:59

опять двадцать пять :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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