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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:38
zzzzzz написав:
Так хотел в отставку что не туда подал заявление про отставку)))
Заява Гончарука: Я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.
Стаття 115 Конституції України:
"Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку."
Стаття 15 Закону України про Кабінет Міністрів: "Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку".
Гончарук же не экономист, а юрист!
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,5 млрд грн, или на 3%, – до 118,8 млрд грн.
Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,6%.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:41
zzzzzz написав: freeze написав:
Гончарук появился в зале Рады вместе со всеми министрами.
Довольный, улыбается. Может остаётся на посту ?
99% что останется.
еще в сентябре ходил расклад что гончарук до февраля будет
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:41
На межбанке ракета.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:45
funky77 написав:Межбанк 26/33 на моменте
Щось різко підскочили +15коп.
Реакція на заяву? Чи таки ПДВ?
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stryzhko
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:48
Нацбанка не было на межбанке ни вчера,ни сегодня. Правда, сегодня его уже покупашки высматривают, т.к. на продажу объемов практически нет.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:50
stryzhko написав:
Щось різко підскочили +15коп. Реакція на заяву? Чи таки ПДВ?
ХЗ. но ,если сегодня будет еще транш НДС,то будет негрустно*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:52
Нбу пора начинать поливать интервенциями, иначе придется сжечь гораздо больше через день-два. А если дернуться нерезы (зашедшие по 23) то пирамиду начнет трясти.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:56
бугога по 15 коп в день ясно чем закончится - окна будут светить уже 25 вечером
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:59
опять двадцать пять
Живите своим умом!
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