Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете? Вот реальная тема для обсуждения. И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10
Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)
Загальна добова ліквідність 57 911,66 + 49 742 - 0,0 = 107 653,66(100 408,72 + 7 244,94) млн. гривень.
Загально добова ліквідність ВИРОСЛА! Виросла завдяки вчорашньому поверненню ПДВ!
А ось коррахунки ДОБРЯЧЕ ВПАЛИ! Ну, і як би Ви думали, куди пішли гроші? Звісно в нічні сертифікати НБУ. Там відсоток більший аніж по всіляких ОВДП з останнього аукціону! І як це не назвати - медом помазано...
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.