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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3519352035213522

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 159
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
19
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:00

  Мизантрóп написав:
  headshaker написав:Эх, ломать шаблоны, так ломать до конца!
шо снег в июле ждать?
Зображення


Зачем до июля ждать? Вот только за два дня:

- отставка пр-ва эрэфии (по факту; через полчаса после Вашего сообщения, кстати)
- заявление об отставке Гончарука (скорее по приколу, но все же)

Мало?
Далі буде!

(розумні люди кажуть: не буди лихо поки тихо)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:00

  Искатель написав:Нацбанка не было на межбанке ни вчера,ни сегодня. Правда, сегодня его уже покупашки высматривают, т.к. на продажу объемов практически нет.

Ну так правильно реагують - піднімають курс до адекватних значень (25+), щоб виправити перекоси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:01

  Yuri_61 написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Народ, что вы все за хрень обсуждаете?
Вот реальная тема для обсуждения.
И межбанк сегодня с утра прыгнул вверх. На моменте 24,06/24,10

Так а что там обсуждать, ситуация простая как двери, под информационный шумок устроят загончик и постригут оленей, а потом продолжим падение в сторону ЭОК :) Проходили уже не раз, так что там неинтересно, обсуждать "слив" интереснее)


ЭОК 27 - 28 грн грн !!!!


З точки зору бізнесу, економічно-обгрунтований курс - 27.43 $/UAH:
https://minfin.com.ua/2020/01/17/40442560/
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:01

Курси на зараз - а бджоли все до меду


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 57 911,66287104(64 701,72133494 − 6 790,0584639) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 49 742(35 707 + 14 035) млн.

Загальна добова ліквідність 57 911,66 + 49 742 - 0,0 = 107 653,66(100 408,72 + 7 244,94) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність ВИРОСЛА! Виросла завдяки вчорашньому поверненню ПДВ!

А ось коррахунки ДОБРЯЧЕ ВПАЛИ! Ну, і як би Ви думали, куди пішли гроші? Звісно в нічні сертифікати НБУ. Там відсоток більший аніж по всіляких ОВДП з останнього аукціону! І як це не назвати - медом помазано... :mrgreen:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:16

Может всетаки к февралю курс понизится до 23+? Очень надо!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:18

  fin написав:Может всетаки к февралю курс понизится до 23+? Очень надо!


який чинник може це спричинити?! сумашедші нерезиденти? ось у вівторок побачимо наскількі вони сумашедші
vovakwasov
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