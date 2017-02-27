Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19

Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары у народа, сделав загон.

Типа лохи все?1. Если такое сказать "экспортёрам", то вся страна узнает! И спекулировать будут все, включая "ненародженних".2. Судя по "плёнкам", они сами не в теме, что и как происходило(кроме некоторых).Вспомним здесь, в ветке, на слова "пирамида ОВГЗ", начиналась Атака(где пирамида, дескать?).3. Приток спекулятивной валюты- укрепляет курс национальной, но такой приток- не создаёт добавленной стоимости, если эти "инвестиции" не идут в производство.4. Замкнутый круг получили! Нельзя было усиливать гривну, несомтря на приток валюты, нельзя ослаблять её в угоду экспортёрам.Но, "кто-то" усилил, с "какой-то целью".В моменте, вот у меня, вообще нет идей, как всё уравновесить, что с бюджетом...БезМалейшегоПонятия!И иностранные Эксперты, стопудово - не помогут, т.к. Знаю, что скажут "продавайте оборонку, продавайте землю" и пр., но подобное решение -просто отложит проблемы на несколько лет, не решив её.5. Курс? Для резких скачков - предпосылок нет.Гончарук, как все уже поняли, наконец то, ничего не решал, он "катался на самокате".Так что, уволит, не уволит его Зе... пофиг.Если появится Реально Сильная Кандидатура на Премьера, с реальным Потенциалом, может быть... хотя внешнее управление - никто не отменял.