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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3521352235233524>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 159
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
19
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:15

  Ой+ написав:
  jump написав:
  Zebra написав:Бананы снова стоят дешевле доллара за кило - это знак разворота тренда.


гнилі, на розпродажі?
Львів
від 26.95 до 35 грн/кг
нормальні, не кормові і не гнилі


Як де:
https://www.eko.com.ua/ua/action/single/1/?aid=32
Зображення



ну вот же він! новий курс - 20.20 !!!
прямо на банані :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:16

  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:через ревальваци. цена однокомнатной квартире у нас в Голопупенске с 8 тыс грн (хорошая, с инд. отоплением в сентябре - октябре 19г просили) выросла до 13 тыс.грн (без индив. отопления) в январе.
Это жесть как подняли цены на вторичке!!!! (Во всяком случае в моём Мухосранске)


квартири, чи оренди квартири?..


покупка, райцентр
придётся ждать мирового кризиса и курса па 30+
тогда, надеюсь, цены в долларах вернутся на прежние уровни


Мировой кризис уже начался. Мировая торговля падает. Немецкие банки не хотят давать кредиты немецким судовладельцам даже на ремонт пароходов. Т.е. ожидают худшего. Последний раз такое было в 2008 году.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:17

  Captain Obvious написав:Так весело растут, будто во вторник не нужно будет падать :)

Дійсно напружений момент, вже вам не заздрю, сам хотів тоді злити по 24.50, але на щастя не встиг. Ну та 25% ви ж відкупили, хоть шось)
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:18

  Yuri_61 написав:
  fin написав:И вообще, в стране рекордное количество валюты, курс наоборот, должен падать. В новостях вечером скажут, что так отреагировал рынок на заяву Гончарука!


какая валюта? 100 лярдов это сумма?
не смешите
Ну все же знают, что в прошлом году Украина получила рекордное количество валюты из разных источников:овдп, заробитчане и так далее.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19

BenDover
Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары у народа, сделав загон.

Типа лохи все?
1. Если такое сказать "экспортёрам", то вся страна узнает! И спекулировать будут все, включая "ненародженних".
2. Судя по "плёнкам", они сами не в теме, что и как происходило(кроме некоторых).
Вспомним здесь, в ветке, на слова "пирамида ОВГЗ", начиналась Атака(где пирамида, дескать?).
3. Приток спекулятивной валюты- укрепляет курс национальной, но такой приток- не создаёт добавленной стоимости, если эти "инвестиции" не идут в производство. :D
4. Замкнутый круг получили! Нельзя было усиливать гривну, несомтря на приток валюты, нельзя ослаблять её в угоду экспортёрам.
Но, "кто-то" усилил, с "какой-то целью".
В моменте, вот у меня, вообще нет идей, как всё уравновесить, что с бюджетом...
БезМалейшегоПонятия!
И иностранные Эксперты, стопудово - не помогут, т.к. Знаю, что скажут "продавайте оборонку, продавайте землю" и пр., но подобное решение -просто отложит проблемы на несколько лет, не решив её. :(
5. Курс? Для резких скачков - предпосылок нет.
Гончарук, как все уже поняли, наконец то, ничего не решал, он "катался на самокате". :) Так что, уволит, не уволит его Зе... пофиг.
Если появится Реально Сильная Кандидатура на Премьера, с реальным Потенциалом, может быть... хотя внешнее управление - никто не отменял.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:25

  fin написав:Ну все же знают, что в прошлом году Украина получила рекордное количество валюты из разных источников:овдп, заробитчане и так далее.

Только такое же рекордное количество валюты ушло и уйдет на выплату долгов и на оплату импорта. И на покрытие дефицита бюджета... И заодно учтите, что как зашла в ОВГЗ валюта, так её потом и возвращать придется. Еще и с процентами! Короче шило на мыло сменяли...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:29

  Replay написав:Но, "кто-то" усилил, с "какой-то целью".
1 Завжди є питання ціни в залежності від...
Ми купуємо чи продаємо
Якщо ми купуємо долари - то треба купити їх подешевше....
Значить падіння курсу з 26 до 24 - є логічним
2 Те що при цьому падають ставки з 17% до 10% - це приємний бонус
3 В якийсь момент настане час продажу
Тоді нам вигідніше продати по 28 -це також логічно

Звідси висновок
Для ефективної операції купівля /продаж - треба було
а - максимально опустити курс покупки і купити максимально багато
б - мати можливість після скупки не перейти психологічної відмітки в 28-30
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:32

  Zebra написав:Я выбираю Телеграмм.
И потом надо жить в центре города, где в пешей доступности - 5 разных супермаркетов, чтоб не ездить по 10 км. За 10 лет переплата за центр отбивается на таких мелочах, что время, что расходы на транспорт.

конь, давно в Чернигове Метро в центр перенесли ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:И заодно учтите, что как зашла в ОВГЗ валюта, так её потом и возвращать придется.
Нехай зайшло 2 млрд доларів по курсу 24=48 млрд грн
Нехай зайшла під 12% і на 3 роки
48+12%+12%+12%=65 млрд
Нехай курс чере 3 роки стане 28
65 / 28=2,32 млрд
Таким чином
Зайшло 2 - віддали 2,32 = 5,35% річних у валюті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:37

  SILVER_UA написав:
  Zebra написав:Я выбираю Телеграмм.
И потом надо жить в центре города, где в пешей доступности - 5 разных супермаркетов, чтоб не ездить по 10 км. За 10 лет переплата за центр отбивается на таких мелочах, что время, что расходы на транспорт.

конь, давно в Чернигове Метро в центр перенесли ?

В Метро все дорага.
Zebra
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