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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:43
budivelnik
Завжди є питання ціни в залежності від...
Ми купуємо чи продаємо
Я не об этом, хотя и здесь, "Рынок" работает уже по другому.
Смотрите шире.
Например, заводят спекулятивный капитал не сколько для того, чтобы получать 30% годовых в валюте... а для того, чтобы Стимулировать продажу земли.
Вот сейчас, например.
Если Рада не примет "закон о продаже земли" на выгодных "кому-то" условиях, то начнётся Вывод средств из ОВГЗ, обвал гривни, толпы вкладчиков побегут снимать депо и е пр.
То есть, даже на примере этой "Пирамиды ОВГЗ", Украине не оставили выбора в принятии/непринятии "закона о продаже земли", притом в Нужном для "инвесторов" виде.
Потому и "поназначали" министров, максимально непатриотичных и далёких от Последствий.
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Replay
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:48
Replay написав:
то начнётся Вывод средств из ОВГЗ
Не почнеться - бо вони фіксовані по часу...
А на вторинному ринку -будуть мати меншу ціну.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
Replay написав:budivelnik
Завжди є питання ціни в залежності від...
Ми купуємо чи продаємо
Я не об этом, хотя и здесь, "Рынок" работает уже по другому.
Смотрите шире.
Например, заводят спекулятивный капитал не сколько для того, чтобы получать 30% годовых в валюте... а для того, чтобы Стимулировать продажу земли.
Никому та земля не нужна, если можно доить страну на 30%. Сами посадим, соберем урожай, продадим и все отдадим за кредиты.
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andrein
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:57
Ну так хтось вже писав , що Ротшильди разом з Маркаровою "ворушать " курсом та ОВГЗ . Обвалювати не будуть - скуповувати щось задешево - можуть , а може і будуть . Скуплять , закриють , кількість населення зменшиться до 20 млн . І що ? Загальне зубожіння населення ? Так будуть їздити на заробітки в багаті країни . А хто не буде - або вистачатиме того , що є , або страждатимуть на місцях . Є ж країни бідні , але щасливі . А ми будемо бідні і нещасні .
Українці - індивідуалісти . Ну то нехай і будують кожен сам собі своє ... Як у кого вийде - так і житиме . В чому проблема ?
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Puente
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:00
В день, когда появились плёнки, сразу стало понятно, что Гончарук зациклен на понижении курса (типа молодец). Против этого стоят экспортеры, которые NN лет в бизнесе и заводят ту самую валюту, которую вы бегаете по обменникам покупать/продавать. А экспортеры не рады снижению курса ВООБЩЕ, так как к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки. И это не только их прибыли, а и зарплаты рабочих. А им было пришлось продавать валюту по низкому курсу, а вся технологическая цепочка ценообразования работали по высокому. Есть же лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы.
По поводу коррупции и инсайдерской информации. Вы что, сериал "МИЛЛИАРДЫ" насмотрелись? А как вы думаете раньше загоны делались? Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше. У них как ни крути общие интересы. Инсайдерская информация Юльке дала возможность сделать загон в прошлом с 5,05 на 4,60 улыбаясь, говоря, что можно сделать и 1 к 1. И ничего, финансовая афера прошла на ура и мы ушли на курс с 5 на 8. Это просто кажется, что рост на 3 гривны. Это рост 62%, между прочим!
А тут пришел профан, посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий. А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется.
А как вы собираетесь гасить прошлые заимствования не "потрусив" народ? У правительства своих денег нет и никогда не было. Это деньги от труда народа и последующей торговли результатами их труда. Вот качели и создаются для этого. Вымывается денежка на погашение заимствований. Ну или печатать гривны. Тогда инфляция. Нет хороших решений. Мы зависим от импорта и хотим и бананы и плитку на кухню испанскую, да и обои из Германии. Посмотрите торговый баланс. Он всегда был отрицательным. Поэтому, как ни крути, у нас всегда будет гривна падать. Вон Россия и та с ее алмазами-нефтью-газом и прочими уранами курс регулярно валит. Стабильность-обвал-стабильность-обвал. А у нас, мать его УКРЕПЛЕНИЕ. С ума, сошли, что ли? Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту?
Про ракету я позавчера написал. Сегодня мы ее и наблюдаем. Это её давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами.
Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот.
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BenDover
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01
budivelnik
Не почнеться - бо вони фіксовані по часу...
Без вторичного рынка, даже:
Сколько должны привлечь в январе? Тут - озвучивали!
Предавим на секунду, что какой-то "проплаченный западный аналитик" - Громко прогнозирует резкое снижение курса гривни в Украине, предположим... из-за политического кризиса, напринятия законов о земле и пр.
Рейтинговое агентство - снижает рейтинг.
Сколько привлекут?
Стоит только ляпнуть кому-то Уважаемому, что курс гривни упадёт, предположим, к 50-ти в конце года, что будет с гривнедепо? Думаете, народ будет "гривне столбы пополнять" или баксы наличку грести?
Гончарук прав в том, что "курс национальной валюты - определяется Доверием!"
Проблема в том, что кроме "доверия" - есть ещё "Хитрые Спекули" с миллиардами "в кармане" и эти самые "Спекули", как правило, те же лица, что и потенциальные покупатели земли в Украине, разработчики "сланцевых месторождений" и пр.
Комании, частные лица, управляющие громадными средствами!
Они просто... вкладываются туда, где можно получить Прибыль, Сверхприбыль!
Ослику "ИА" понятно, что если в Украине не будет роста промпроизводства, то все эти "инвестиции в ОВГЗ" - временное явление!
Выходит, что ОВГЗ скупают как наши спекули, чисто заработать, так и какие-то "иностранцы", которые Видят в Украине перспективу Заработаь, продажа земли, оборонки и пр.Это просто Бизнес
, не более того.
Бизнес, в котором "Спекулям" плевать на сальдо и на бюджет, плевать на будущее страны, на перспективы...
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Replay
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:08
BenDover
Вы что, сериал "МИЛЛИАРДЫ" насмотрелись? А как вы думаете раньше загоны делались? Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше. У них как ни крути общие интересы. Инсайдерская информация Юльке дала возможность сделать загон в прошлом с 5,05 на 4,60 улыбаясь,
1. Сериал "Миллиарды" - отличный сериал! Кто работает на "Открытых рынках", в курсе, Да -так оно и есть! Да, если надо двинуть нефть к целям, звонят "друзьям" и устраивают "атаку беспилотников"!
2. Юлька - там отдельная тема. Она не могла летом 2008-го не знать, что Фонда США пошла в коррекцию и что кризис на рынке недвиги - развивается. Здесь, на Форуме - это обсуждалось!
Но, есть мнение, что была "программа выхода из Мирового Кризиса" в виде военного конфликта, с вовлечением Европы, России, Украины, Грузии...
Что-то не срослось с "программой" и Кризис таки Грянул в полную силу.
Вообщем, это вопросы к Юльке, что она там думала и куда "загоняла аленей".
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