Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:00

В день, когда появились плёнки, сразу стало понятно, что Гончарук зациклен на понижении курса (типа молодец). Против этого стоят экспортеры, которые NN лет в бизнесе и заводят ту самую валюту, которую вы бегаете по обменникам покупать/продавать. А экспортеры не рады снижению курса ВООБЩЕ, так как к тому курсу 26-28 были "притёрты" всё ценообразование технологической цепочки. И это не только их прибыли, а и зарплаты рабочих. А им было пришлось продавать валюту по низкому курсу, а вся технологическая цепочка ценообразования работали по высокому. Есть же лаг по времени на получение прибыли от сделанной работы в прошлые месяцы.



По поводу коррупции и инсайдерской информации. Вы что, сериал "МИЛЛИАРДЫ" насмотрелись? А как вы думаете раньше загоны делались? Они там вверху были более-менее друзья и более-менее враги. Они в одной лодке, только на камеру враги побольше. У них как ни крути общие интересы. Инсайдерская информация Юльке дала возможность сделать загон в прошлом с 5,05 на 4,60 улыбаясь, говоря, что можно сделать и 1 к 1. И ничего, финансовая афера прошла на ура и мы ушли на курс с 5 на 8. Это просто кажется, что рост на 3 гривны. Это рост 62%, между прочим!



А тут пришел профан, посмотрел по Рен-ТВ передачу про Ротшильдов и давай вниз гнать курс, (типа круто для страны делает), при этом убивая экономику и выгоняя на улицу рабочих экспортоориентированных предприятий. А если экспортеры работают в минус, то не будет за что купить импорт. Валюта - она не в обменниках берется.



А как вы собираетесь гасить прошлые заимствования не "потрусив" народ? У правительства своих денег нет и никогда не было. Это деньги от труда народа и последующей торговли результатами их труда. Вот качели и создаются для этого. Вымывается денежка на погашение заимствований. Ну или печатать гривны. Тогда инфляция. Нет хороших решений. Мы зависим от импорта и хотим и бананы и плитку на кухню испанскую, да и обои из Германии. Посмотрите торговый баланс. Он всегда был отрицательным. Поэтому, как ни крути, у нас всегда будет гривна падать. Вон Россия и та с ее алмазами-нефтью-газом и прочими уранами курс регулярно валит. Стабильность-обвал-стабильность-обвал. А у нас, мать его УКРЕПЛЕНИЕ. С ума, сошли, что ли? Мы что, грубо говоря бананы, плитку и обои начали делать? И не просто делать, а уже и продали их в Германию и Испанию и получили за это валюту?



Про ракету я позавчера написал. Сегодня мы ее и наблюдаем. Это её давно отложенный старт. График будет вверх, но с порогами.



Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот.