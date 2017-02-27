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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:12
Сьогодні:
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валют https://news.finance.ua/ru/news/-/46355 ... nyh-valyut
Як там по індексу банана гривня?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:14
24,30/24,40
Дефіцит $ на ЧР.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:16
centurionus написав:
Дефіцит $ на ЧР.
Оленят ? Какой примерно вообще объем этого ЧР хоть примерно ?
Может там очень тонко ?
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Alex6
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:17
BenDover написав:
Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот.
Разворот в головах не влияет на фактаж, очереди нерезов за ОВГЗ никуда не делись
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Alex6
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:21
Alex6 -Зажигание
-Предварительное
-Промежуточное
-ГЛАВНОЕ....
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:21
НБУ по 24,35 продає.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:38
...м-дааааа....
читаючи цей форум - вже як дивишся ТV з їхніми вічнопоганими нагнітаючими новинами....
- то що, коли вже той "судний день"?
- коли вже всі помремо, задавившись баксами, стискаючи їх у роті від зубожіння?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:42
Долярчик написав:
...м-дааааа....
читаючи цей форум - вже як дивишся ТV з їхніми вічнопоганими нагнітаючими новинами....
- то що, коли вже той "судний день"?
- коли вже всі помремо, задавившись баксами, стискаючи їх у роті від зубожіння?
Так ото ж ... Росла гривня - страшно , падає - ще страшніше ...
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Puente
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:58
ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))
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pirat-d
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:08
pirat-d написав:
ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))
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dimson
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