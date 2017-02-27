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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35223523352435253526>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 160
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
13%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні:
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валют https://news.finance.ua/ru/news/-/46355 ... nyh-valyut
Як там по індексу банана гривня?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:14

24,30/24,40
Дефіцит $ на ЧР.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Дефіцит $ на ЧР.


Оленят ? Какой примерно вообще объем этого ЧР хоть примерно ?
Может там очень тонко ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BenDover написав:Раз дошло время до плёнок, то кого-то это уже действительно ДОСТАЛО! Сегодня цель достигнута. Разворот.


Разворот в головах не влияет на фактаж, очереди нерезов за ОВГЗ никуда не делись
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:21

Alex6 -Зажигание
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НБУ по 24,35 продає.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...м-дааааа....
читаючи цей форум - вже як дивишся ТV з їхніми вічнопоганими нагнітаючими новинами....

- то що, коли вже той "судний день"?
- коли вже всі помремо, задавившись баксами, стискаючи їх у роті від зубожіння? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:42

  Долярчик написав:...м-дааааа....
читаючи цей форум - вже як дивишся ТV з їхніми вічнопоганими нагнітаючими новинами....

- то що, коли вже той "судний день"?
- коли вже всі помремо, задавившись баксами, стискаючи їх у роті від зубожіння? :mrgreen:

Так ото ж ... Росла гривня - страшно , падає - ще страшніше ...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:08

  pirat-d написав:ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))
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dimson
 
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