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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3523352435253526>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 160
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
13%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

- і щоб там і тут не нагнітали.... -
...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці!
- Лібо має знати точну дату! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pirat-d написав:ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке?

73% начинают догадываться и что-то подозревать,но пока не могут понять что не так? Возможно ждут весну :D
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http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:20

  Alex6 написав:
  yuri_m написав:Остается только разыгрывать такие спектакли с отставкой премьера...

Смешно... наши так тонко не работают, все идет как есть и все навиду

Вся подоплека курса в истории базируется не на экономике, а на шоу и цирковых представлениях. Это действительно смешно, что до сих пор есть еще зрители.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:21

  pirat-d написав:ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))


Прослушал всю запись,ничего там такого не ожидаемого не услышал,мы,что забыли,как при других правительствах взлетали "ракеты" а какие девальвационные прыжки пережили и никто их не смог остановить,помниться один из президентов считал себя финансистом,жаль пленок нет,там судя по пленкам Мельниченка, были бы и не такие интеллигентные высказывания.Для населения,если не считать коммуналку номинация ЗП в $,увеличилась, своеобразный + для путешествующих и покупающих за границей.Хотя и - очень много,особенно вчерашний день приема поправок для бизнеса.
Востаннє редагувалось shatenerbi в П'ят 17 січ, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:Прослушал всю запись

Поражаюсь Вашему терпению.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:28

  Філ написав:НБУ по 24,35 продає.

Уже откат :)
Нбу - главный барыга.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:31

  Captain Obvious написав:
  Філ написав:НБУ по 24,35 продає.

Уже откат :)
Нбу - главный барыга.

Уже откат от отката :D
vittore64501
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:Сьогодні:
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валют https://news.finance.ua/ru/news/-/46355 ... nyh-valyut
Як там по індексу банана гривня?


Индекс БигМака это отстой, сейчас в тренде Индекс Оливье.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:38

  budivelnik написав:Нехай зайшло 2 млрд доларів по курсу 24=48 млрд грн
Нехай зайшла під 12% і на 3 роки
48+12%+12%+12%=65 млрд
Нехай курс чере 3 роки стане 28
65 / 28=2,32 млрд
Таким чином
Зайшло 2 - віддали 2,32 = 5,35% річних у валюті.

Сразу видно нашего человека: считает сугубо в свою сторону. :mrgreen: 12% годовых при продаже ОВГЗ - это не фиксированный процент на начальную сумму, а с капитализацией по годам! Итого надо считать не так, как Вы показали, а вот так:
48*1.12*1.12*1.12=67.44 млрд.
Ну и дальше по тем же вводным:
67.44 / 28 = 2.41 млрд.
Как видим, цифры немного будут отличаться. Ну так, на 90 миллионов долларов. Подумаешь мелочь, да? :mrgreen: Только тут вся фигня даже не в разнице по процентам, а в том ,что эти деньги 2.41 ярда надо будет где-то взять! При падающей экономике... Или ждете +40% за 5 лет, как обещал Гончарук? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:47

  Мизантрóп написав:
  pirat-d написав:ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке?

73% начинают догадываться и что-то подозревать,но пока не могут понять что не так? Возможно ждут весну :D
дайте ему время!! он сичас ламает схемы,а ему мешают!
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