- і щоб там і тут не нагнітали.... -
...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці!
- Лібо має знати точну дату!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
- і щоб там і тут не нагнітали.... -
...а до гіперстрибка покращень - залишились лічені місяці!
- Лібо має знати точну дату!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
73% начинают догадываться и что-то подозревать,но пока не могут понять что не так? Возможно ждут весну
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:20
Вся подоплека курса в истории базируется не на экономике, а на шоу и цирковых представлениях. Это действительно смешно, что до сих пор есть еще зрители.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:21
Прослушал всю запись,ничего там такого не ожидаемого не услышал,мы,что забыли,как при других правительствах взлетали "ракеты" а какие девальвационные прыжки пережили и никто их не смог остановить,помниться один из президентов считал себя финансистом,жаль пленок нет,там судя по пленкам Мельниченка, были бы и не такие интеллигентные высказывания.Для населения,если не считать коммуналку номинация ЗП в $,увеличилась, своеобразный + для путешествующих и покупающих за границей.Хотя и - очень много,особенно вчерашний день приема поправок для бизнеса.
Востаннє редагувалось shatenerbi в П'ят 17 січ, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:31
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Индекс БигМака это отстой, сейчас в тренде Индекс Оливье.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:38
Сразу видно нашего человека: считает сугубо в свою сторону. 12% годовых при продаже ОВГЗ - это не фиксированный процент на начальную сумму, а с капитализацией по годам! Итого надо считать не так, как Вы показали, а вот так:
48*1.12*1.12*1.12=67.44 млрд.
Ну и дальше по тем же вводным:
67.44 / 28 = 2.41 млрд.
Как видим, цифры немного будут отличаться. Ну так, на 90 миллионов долларов. Подумаешь мелочь, да? Только тут вся фигня даже не в разнице по процентам, а в том ,что эти деньги 2.41 ярда надо будет где-то взять! При падающей экономике... Или ждете +40% за 5 лет, как обещал Гончарук?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:47
дайте ему время!! он сичас ламает схемы,а ему мешают!
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