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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3523352435253526

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 160
ниже 23
8%
13
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
18%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
13%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:49

  yuri_m написав:
  budivelnik написав:Нехай зайшло 2 млрд доларів по курсу 24=48 млрд грн
Нехай зайшла під 12% і на 3 роки
48+12%+12%+12%=65 млрд
Нехай курс чере 3 роки стане 28
65 / 28=2,32 млрд
Таким чином
Зайшло 2 - віддали 2,32 = 5,35% річних у валюті.

Сразу видно нашего человека: считает сугубо в свою сторону. :mrgreen: 12% годовых при продаже ОВГЗ - это не фиксированный процент на начальную сумму, а с капитализацией по годам! Итого надо считать не так, как Вы показали, а вот так:
48*1.12*1.12*1.12=67.44 млрд.
Ну и дальше по тем же вводным:
67.44 / 28 = 2.41 млрд.
Как видим, цифры немного будут отличаться. Ну так, на 90 миллионов долларов. Подумаешь мелочь, да? :mrgreen: Только тут вся фигня даже не в разнице по процентам, а в том ,что эти деньги 2.41 ярда надо будет где-то взять! При падающей экономике... Или ждете +40% за 5 лет, как обещал Гончарук? :mrgreen:
Я не фахівець по ОВДП.... але там існує така штука як купон на відсотки ,який сплачується раз в рік(чи квартал)
Він фіксований і привязаний до основної суми...
Друге питання, що гроші які Ви отримаєте по купону Ви зможете реінвестувати... але до перших 2 млрд це ж відношення мати не буде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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