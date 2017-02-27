Я не фахівець по ОВДП.... але там існує така штука як купон на відсотки ,який сплачується раз в рік(чи квартал)yuri_m написав:
Сразу видно нашего человека: считает сугубо в свою сторону. 12% годовых при продаже ОВГЗ - это не фиксированный процент на начальную сумму, а с капитализацией по годам! Итого надо считать не так, как Вы показали, а вот так:
48*1.12*1.12*1.12=67.44 млрд.
Ну и дальше по тем же вводным:
67.44 / 28 = 2.41 млрд.
Как видим, цифры немного будут отличаться. Ну так, на 90 миллионов долларов. Подумаешь мелочь, да? Только тут вся фигня даже не в разнице по процентам, а в том ,что эти деньги 2.41 ярда надо будет где-то взять! При падающей экономике... Или ждете +40% за 5 лет, как обещал Гончарук?
Він фіксований і привязаний до основної суми...
Друге питання, що гроші які Ви отримаєте по купону Ви зможете реінвестувати... але до перших 2 млрд це ж відношення мати не буде.