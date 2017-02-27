budivelnik написав:Нехай зайшло 2 млрд доларів по курсу 24=48 млрд грн Нехай зайшла під 12% і на 3 роки 48+12%+12%+12%=65 млрд Нехай курс чере 3 роки стане 28 65 / 28=2,32 млрд Таким чином Зайшло 2 - віддали 2,32 = 5,35% річних у валюті.
Сразу видно нашего человека: считает сугубо в свою сторону. 12% годовых при продаже ОВГЗ - это не фиксированный процент на начальную сумму, а с капитализацией по годам! Итого надо считать не так, как Вы показали, а вот так: 48*1.12*1.12*1.12=67.44 млрд. Ну и дальше по тем же вводным: 67.44 / 28 = 2.41 млрд. Как видим, цифры немного будут отличаться. Ну так, на 90 миллионов долларов. Подумаешь мелочь, да? Только тут вся фигня даже не в разнице по процентам, а в том ,что эти деньги 2.41 ярда надо будет где-то взять! При падающей экономике... Или ждете +40% за 5 лет, как обещал Гончарук?
Я не фахівець по ОВДП.... але там існує така штука як купон на відсотки ,який сплачується раз в рік(чи квартал) Він фіксований і привязаний до основної суми... Друге питання, що гроші які Ви отримаєте по купону Ви зможете реінвестувати... але до перших 2 млрд це ж відношення мати не буде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............17.01.2020............20.01.2020 дата розрахунку...........16.01.2020............17.01.2020 Євро..............................26,9003.................26,9363 Долар США...................24,0923................24,2527 После полудня доллар прибавил еще 5 копеек. Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Как обычно, в 10-20 начали шевелиться. До 11 росли достаточно плавно, прибывив 4.5 копейки. После 11-05 рост ускорился. До 11-45 прибавили 13.5 копеек. Испугавшись столь резкого движения, после небольшой паузы откатились на копейку. Перед обедом снова выросли на 2.5 копейки. Обед сегодня оказался полноценным, простояли без движения больше 1.5 часов, т.е. вернулись к традиции, которая была нарушена на двух предыдущих сессиях. После обеда начали движение вниз и к 15-30 опустились на 6.5 копеек. Официальный курс встретили котировками 24.2500 - 24.2750. За день выросли на 13 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно закрытия. Серьезная прибавка официального курса относительно справочного говорит о том, что после полудня были проданы существенные объемы. Информацию о появлении НБУ с продажей можно толковать двояко. Т.к. озвученный курс очень высок, это либо был выкуп мизерных объемов с целью призвать на рынок продавцов, занявших выжидательную позицию, или работа с одним крупным покупателем. Посмотрим завтра на результаты. В любом случае, можно утверждать, что саморазогрева не допустили.
Этот день в истории: 2019 - 28.0336 (+3) -378 2018 - 28.6661 (+1) -441
2017 - 27.6298 (-10) 2016 - 24.3830 (+20)
Цифры в скобках отражают историческую динамику относительно предыдущего дня. После скобок сравнение нынешнего курса с историческим.
budivelnik написав:Я не фахівець по ОВДП.... але там існує така штука як купон на відсотки ,який сплачується раз в рік(чи квартал) Він фіксований і привязаний до основної суми... Друге питання, що гроші які Ви отримаєте по купону Ви зможете реінвестувати... але до перших 2 млрд це ж відношення мати не буде.
Это в классическом варианте такое. А у нас же всё "па-новаму" теперь! Заманить инвестора можно и купонами с капитализацией. Почему нет? Никто ведь тут на форуме не разбирал подробно, какие условия погашения этих самых длинных ОВГЗ. Может там по купону сразу можно реинвестировать дальше по принципу продления депозита в банке.
fin написав:Ну все же знают, что в прошлом году Украина получила рекордное количество валюты из разных источников:овдп, заробитчане и так далее.
Только такое же рекордное количество валюты ушло и уйдет на выплату долгов и на оплату импорта. И на покрытие дефицита бюджета... И заодно учтите, что как зашла в ОВГЗ валюта, так её потом и возвращать придется. Еще и с процентами! Короче шило на мыло сменяли...
Не зовсім так. Як зайшли в ОВГЗ, то виходити будуть по зовсім іншому курсу! А може й не будуть виходити у валюту. На бумагу куплять землю та ще приватизаційних об'єктів, які фонд держмайна ніяк не може продати.
Petro2004 написав:Не зовсім так. Як зайшли в ОВГЗ, то виходити будуть по зовсім іншому курсу! А може й не будуть виходити у валюту. На бумагу куплять землю та ще приватизаційних об'єктів, які фонд держмайна ніяк не може продати.
Заходили по 23.10-26.55. Чтобы выходить "по совсем другому курсу", надо тогда иметь курс на момент погашения ОВГЗ или ниже 23.10, или выше 26.55. А иначе по какому входили, по тому и выйдут! Ну плюс-минус копейки... Мы же глобально считаем, а не как "кабанчики" и "алени"?
orest написав:Для чого писати ці нісенітниці? Ви ж не можете не розуміти, адже викладаєте тисячі розлогих текстів, переповнених термінами і іншими розумними речами. Ну виправлю, на всякий випадок, може і справді не знаєте чи не розумієте, а не навмисно перекручуєте (хоч, це наврядче)... Квоти - це визначені кількості, які можна продати БЕЗ ЖОДНИХ мит, понад це - скільки завгодно з регулярними звичними як для всіх митами. Не залежно від того, чи за квотами чи поза них, імпортується в ЄС продукція (також не залежно від країни), вона повинна бути сертифікована і відповідати техумовам, директивам і решті нормативних документів, яким відповідає аналогічна продукція власного виробнцтва. Це стосується і сировини і напівфабрикатів, навіть якщо це не сг продукція, а ліс-руда-щебінь і тд. Більше того, підприємства-виробники мають бути сертифіковані, мати хоча б ISO 9001 чи 22000, а дуже часто уже і НАССР чи GMP або BRC. І це тому, що так працює весь цивілізований світ, це забезпечує безпеку споживачам (навіть не кінцевим), прослідковуваність, в разі чого.
Спасибо, конечно, но расписали вы это точно не для меня - я владею вопросом не хуже вашего. Лучше ответьте всего на один вопрос, который исходит из вашего же текста:
- сколько и в каких категориях украинские производители по факту смогли продать продукции сверх действующих квот с уплатой пошлин когда для европейских производителей действует "безлим". Вы же намекаете, что квоты - не такая большая преграда. Вот и ответьте, пож-ста.
Ну и вопрос, на который можете не отвечать - зачем ЕС необходим инструмент квотирования, и справедливо ли наличие квот для Украины одновременно с их отсутствием для ЕС.
orest написав:І нема чого хлівам жалітися на несправедливість, треба вкладати в умови і безпеку, в обладнання і технології, пару тисяч уо, з рік часу доведеться витратити і кілька аудитів пройти щоб сертиікуватися. Але це допоможе швидше цивілізуватися, соціалізуватися і працюват в задоволення. А старатися всіх на...махати, з гафна кахфєтку, а потім нарікати на "несправедливість" і "дискримінацію" - це шлях 73%, безперечно...Нічого не робити, але вимагати від решти манни небесної...
Нужно инвестировать, кто ж спорит. Но только не забывайте, что для украинских производителей стоимость денег несопоставимо выше, чем для европейских. В капиталоемких бизнесах, требующих даже на зрелом этапе CAPEX/SALES > 20%, c заемных средств не спрыгнешь никогда. Даже низкая стоимость труда не компенсирует эту разницу. Добавьте сюда коррупционные издержки, и вы поймете, что украинский бизнес находится в дискриминационных условиях.
слушая прошлое подслушанное совещания кабмина, ну вы поняли какое , и читая этот пост я вижу офигенно разную информационную насыщенность . Вот З радио поболее владеет темой чем присутствующие на записи , И это не в коем случае не желание подлизнуть, а констатация факта ... в одном посте сути больше чем во всем их совещании Уровень диалога некоторых форумчан занчительно в разы ВЫШЕ чем того совещания
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа