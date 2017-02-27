Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:10

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з............17.01.2020............20.01.2020

дата розрахунку...........16.01.2020............17.01.2020

Євро..............................26,9003.................26,9363

Долар США...................24,0923................24,2527

После полудня доллар прибавил еще 5 копеек.

Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Как обычно, в 10-20 начали шевелиться. До 11 росли достаточно плавно, прибывив 4.5 копейки. После 11-05 рост ускорился. До 11-45 прибавили 13.5 копеек. Испугавшись столь резкого движения, после небольшой паузы откатились на копейку.

Перед обедом снова выросли на 2.5 копейки. Обед сегодня оказался полноценным, простояли без движения больше 1.5 часов, т.е. вернулись к традиции, которая была нарушена на двух предыдущих сессиях. После обеда начали движение вниз и к 15-30 опустились на 6.5 копеек.

Официальный курс встретили котировками 24.2500 - 24.2750. За день выросли на 13 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно закрытия.

Серьезная прибавка официального курса относительно справочного говорит о том, что после полудня были проданы существенные объемы. Информацию о появлении НБУ с продажей можно толковать двояко. Т.к. озвученный курс очень высок, это либо был выкуп мизерных объемов с целью призвать на рынок продавцов, занявших выжидательную позицию, или работа с одним крупным покупателем. Посмотрим завтра на результаты. В любом случае, можно утверждать, что саморазогрева не допустили.



Этот день в истории:

2019 - 28.0336 (+3) -378

2018 - 28.6661 (+1) -441



2017 - 27.6298 (-10)

2016 - 24.3830 (+20)



Цифры в скобках отражают историческую динамику относительно предыдущего дня. После скобок сравнение нынешнего курса с историческим.