Вітаюсь совсіма. 17:00 Хмельницького не було зранку і ввечері. Числа з Хмельниччини на 12:00.
ВО
s0v7a написав: ... 10:30 ...
От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном.
...
ВО
Вітаюсь совсіма.
І це все, на що здатен такий політичний ХАЙ
Саме спокійне, як казав Дядько Сашко "не перше, та і не друге місто в Україні" Дніпро. По євро майже не шолохнувся!
Так що ж сталося?
На мій погляд таке: 1) Доляр вирос у Світі.
2) Ось наприклад як Евро припало. А ми по євро майже на місці. Курс НБУ по євро впав всього на 3 копійки Євро(₴ --> €) вчора 26,9003 сьогодні 26,9363
3) Та ось хто впав, так це московіти. Я подав їх відносно євро, бо воно відносно доляра само впало!
4) В понеділок 20 число і банки можуть вдвічи сбільшити валютну позіцію.
5) І тільки на останок якісь там політичні витіки.
ВО
PS А це без коментарів, для роздумів, що треба робити
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.