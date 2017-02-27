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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3524352535263527

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 161
ниже 23
9%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
16%
25
24.01-24.5
17%
28
24.51-25.0
11%
17
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:34

Курси на зараз - та що ж воно сталось


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Хмельницького не було зранку і ввечері. Числа з Хмельниччини на 12:00.

ВО

  s0v7a написав:
...
10:30
Зображення
...

От і подивимось наскількі аполітична гривня! На вибори вона вже плює. Як відреагує на непонятки з КабМіном.

...

ВО


Вітаюсь совсіма.

І це все, на що здатен такий політичний ХАЙ :?:

Саме спокійне, як казав Дядько Сашко "не перше, та і не друге місто в Україні" Дніпро. По євро майже не шолохнувся!

Так що ж сталося?

На мій погляд таке:
1) Доляр вирос у Світі.
Зображення

2) Ось наприклад як Евро припало.
Зображення
А ми по євро майже на місці. Курс НБУ по євро впав всього на 3 копійки
Євро(₴ --> €) вчора 26,9003 сьогодні 26,9363 :!:

3) Та ось хто впав, так це московіти.
Зображення
Я подав їх відносно євро, бо воно відносно доляра само впало!

4) В понеділок 20 число і банки можуть вдвічи сбільшити валютну позіцію.

5) І тільки на останок якісь там політичні витіки.

ВО

PS
А це без коментарів, для роздумів, що треба робити
Зображення

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:39

  Alex6 написав:
  Ірина_ написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс

https://www.youtube.com/watch?v=dmClYvw ... e=youtu.be

Пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской на канал!



какой-то слишком размытый прогноз

23.8 - 24.45 коридор на неделю ? с таким спредом любой может предсказывать

Слушайте меня :D мой прогноз точнее,на неделю вангую :mrgreen: 23.85-24.40
может кто ещё точнее :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:41

  Alex6 написав:
  Ірина_ написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс

https://www.youtube.com/watch?v=dmClYvw ... e=youtu.be

Пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской на канал!



какой-то слишком размытый прогноз

23.8 - 24.45 коридор на неделю ? с таким спредом любой может предсказывать


Я їм вже писав на каналі в коментарях шо толку ноль від таких прогнозів, а вони і далі прогнозують, кажуть слухачам ця тема цікава))
Цікаво що то за слухачі і що дає ім цей "прогноз" :mrgreen:
FairyPrince
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