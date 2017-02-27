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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3525352635273528>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 162
ниже 23
9%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
10%
17
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:39

  Alex6 написав:
  Ірина_ написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс

https://www.youtube.com/watch?v=dmClYvw ... e=youtu.be

Пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской на канал!



какой-то слишком размытый прогноз

23.8 - 24.45 коридор на неделю ? с таким спредом любой может предсказывать

Слушайте меня :D мой прогноз точнее,на неделю вангую :mrgreen: 23.85-24.40
может кто ещё точнее :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:41

  Alex6 написав:
  Ірина_ написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс

https://www.youtube.com/watch?v=dmClYvw ... e=youtu.be

Пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской на канал!



какой-то слишком размытый прогноз

23.8 - 24.45 коридор на неделю ? с таким спредом любой может предсказывать


Я їм вже писав на каналі в коментарях шо толку ноль від таких прогнозів, а вони і далі прогнозують, кажуть слухачам ця тема цікава))
Цікаво що то за слухачі і що дає ім цей "прогноз" :mrgreen:
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:49

Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление.
Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре.
Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. :D
А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей.
Им нужно срочно избавляться от местной валюты! :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:54

  AlexxK написав:Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление.
Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре.
Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. :D
А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей.
Им нужно срочно избавляться от местной валюты! :D


Ого! То ми вже вилиті сполучені штати, тільки борги у нас поменші :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02

  сірий написав:Слушайте меня :D мой прогноз точнее,на неделю вангую :mrgreen: 23.85-24.40
может кто ещё точнее :lol:

Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pirat-d написав:ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))


Це державна таємниця і вся президентська рать піднята на вуха:
Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.
Відповідне завдання Глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони. https://www.president.gov.ua/news/prezi ... zhni-59313
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:13

Результаты интервенций за неделю

НБУ опубликовал результаты интервенций за 13-17.01.2020
Покупка - 100. Все методом выбора лучшей цены (тайно).
Продажа - 0.
Купили по 50 млн. в понедельник и среду.
Сегодняшний выход, скорее всего, имел место, но оказался демонстративным. НБУ показал свое присутствие, намекая на то, что выше не пустит, но предложенный курс не был привлекательным. Продавцы отреагировали правильно, вышли на рынок, и рынок сам себя уравновесил.
Красивая работа!
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:14

  yuri_m написав:
  сірий написав:Слушайте меня :D мой прогноз точнее,на неделю вангую :mrgreen: 23.85-24.40
может кто ещё точнее :lol:

Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25.
И к концу месяца 23-23,5!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:И к концу месяца 23-23,5

Ні, там 7-річки. Більш ймовірно зниження в переддень 8 березня))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:35

  fin написав:
  yuri_m написав:
  сірий написав:Слушайте меня :D мой прогноз точнее,на неделю вангую 23.85-24.40
может кто ещё точнее :lol:

Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25.
И к концу месяца 23-23,5!

Ох уж эти мечтатели! :mrgreen: Воскресенье - это 26 число. Предлагаете за 5 оставшихся дней месяца на 1.5-2 гривны курс завалить? Ну-ну... Уже как Гончарук и Зеленский мечтаете. :mrgreen: Меня и 24.75-24.85 до четверга-пятницы вполне устроит. Закрывать кредит надо 23-24 января. И тогда выйдет очень красивая сумма прибыли с кредитных денег - ровно по 2 гривны с каждого купленного доллара. :D
yuri_m
 
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