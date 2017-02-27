Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление. Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре. Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей. Им нужно срочно избавляться от местной валюты!
AlexxK написав:Промышленное производство в США сократилось в декабре на фоне падения спроса на отопление. Федеральная резервная система заявила, что общий объем промышленного производства упал на -0,3% в декабре после пересмотра в сторону понижения на -0,8% в ноябре. Падение общего объема промышленного производства было вызвано сокращением коммунальных услуг на -5,6%, так как спрос на отопление упал в течение не по сезону теплого декабря. А еще там растет пирамида ОВДП… тьфу ты, трежерей. Им нужно срочно избавляться от местной валюты!
Ого! То ми вже вилиті сполучені штати, тільки борги у нас поменші
сірий написав:Слушайте меня мой прогноз точнее,на неделю вангую 23.85-24.40 может кто ещё точнее
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25.
pirat-d написав:ну назвал премьер очевидные вещи своими словами - осла ослом с туманом в голове, себя профаном. Это что секрет невероятный?)) 73% в шоке? это ж только начало, за инфантилизм всегда приходит расплата. Курс вверх - это ещё даже не цветочки))
Це державна таємниця і вся президентська рать піднята на вуха:
Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України. Відповідне завдання Глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони. https://www.president.gov.ua/news/prezi ... zhni-59313
НБУ опубликовал результаты интервенций за 13-17.01.2020 Покупка - 100. Все методом выбора лучшей цены (тайно). Продажа - 0. Купили по 50 млн. в понедельник и среду. Сегодняшний выход, скорее всего, имел место, но оказался демонстративным. НБУ показал свое присутствие, намекая на то, что выше не пустит, но предложенный курс не был привлекательным. Продавцы отреагировали правильно, вышли на рынок, и рынок сам себя уравновесил. Красивая работа!
сірий написав:Слушайте меня мой прогноз точнее,на неделю вангую 23.85-24.40 может кто ещё точнее
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25.
сірий написав:Слушайте меня мой прогноз точнее,на неделю вангую 23.85-24.40 может кто ещё точнее
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25.
И к концу месяца 23-23,5!
Ох уж эти мечтатели! Воскресенье - это 26 число. Предлагаете за 5 оставшихся дней месяца на 1.5-2 гривны курс завалить? Ну-ну... Уже как Гончарук и Зеленский мечтаете. Меня и 24.75-24.85 до четверга-пятницы вполне устроит. Закрывать кредит надо 23-24 января. И тогда выйдет очень красивая сумма прибыли с кредитных денег - ровно по 2 гривны с каждого купленного доллара.