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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3525352635273528

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 162
ниже 23
9%
14
23.01-23.50
15%
24
23.51-24.0
15%
25
24.01-24.5
18%
29
24.51-25.0
10%
17
25.01-25.5
12%
20
25.51-26
7%
11
выше 26
14%
22
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:41

  Replay написав:budivelnik
Завжди є питання ціни в залежності від...
Ми купуємо чи продаємо

Я не об этом, хотя и здесь, "Рынок" работает уже по другому.

Смотрите шире.
Например, заводят спекулятивный капитал не сколько для того, чтобы получать 30% годовых в валюте... а для того, чтобы Стимулировать продажу земли.
Вот сейчас, например.
Если Рада не примет "закон о продаже земли" на выгодных "кому-то" условиях, то начнётся Вывод средств из ОВГЗ, обвал гривни, толпы вкладчиков побегут снимать депо и е пр.
То есть, даже на примере этой "Пирамиды ОВГЗ", Украине не оставили выбора в принятии/непринятии "закона о продаже земли", притом в Нужном для "инвесторов" виде. :D
Потому и "поназначали" министров, максимально непатриотичных и далёких от Последствий. :D


А почему бы не раздать долги таким образом?
Откупили валюты, переложили в гривну обязательства под 9-10% и погнали на 30ку экспорт развивать... чо плохого?))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:44

  somilitark написав:
  BenDover написав:
  BenDover написав:Был бы я у руля, я бы перед понижением собрал бы у себя представителей крупных экспортёров и сказал бы им: «Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары у народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.
Я процитировал свой пост от 27 декабря 2019. У Гончарука даже на такое ума не хватило. Сейчас бы продолжал сидеть в кресле.
Прочитали? А теперь шнуруйте кеды.
Да просто они не прислушались из-за того что вы не уточнили где собрать экспортёров?
В Трускавце?
Надо разжёвывать чётче и точнее,вы же видите какой уровень в экономике у правительства,забыли книжки прочитать.
А так бы вас послушались и всё было тип топ,пишите больше,у вас очень полезные наблюдения и умозаключения,форум превращается в волшебное место!

Просто на форуме появились новые лица (с), как и потребовал нарид.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета.

На конец дня 16.01.20:

12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
Vert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:48

  Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета. На конец дня 16.01.20: 12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года. Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.

сегодня НДС немного, но на общем фоне более-менее ... 445млн

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:53

Третий понедельник января выходной в США - День Мартина Лютера Кинга
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Просто на форуме появились новые лица (с), как и потребовал нарид.

Главное чтоб старые не разбегались. Новых-то и поигнорить недолго.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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