Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:43

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку Премьер-министра Алексея Гончарука.



ПыСы наверное это и к лучшему, никто так удачно не уделывает вниз рейтинг Зеленского как профан Гончарук.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.