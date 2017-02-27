Завжди є питання ціни в залежності від... Ми купуємо чи продаємо
Я не об этом, хотя и здесь, "Рынок" работает уже по другому.
Смотрите шире. Например, заводят спекулятивный капитал не сколько для того, чтобы получать 30% годовых в валюте... а для того, чтобы Стимулировать продажу земли. Вот сейчас, например. Если Рада не примет "закон о продаже земли" на выгодных "кому-то" условиях, то начнётся Вывод средств из ОВГЗ, обвал гривни, толпы вкладчиков побегут снимать депо и е пр. То есть, даже на примере этой "Пирамиды ОВГЗ", Украине не оставили выбора в принятии/непринятии "закона о продаже земли", притом в Нужном для "инвесторов" виде. Потому и "поназначали" министров, максимально непатриотичных и далёких от Последствий.
А почему бы не раздать долги таким образом? Откупили валюты, переложили в гривну обязательства под 9-10% и погнали на 30ку экспорт развивать... чо плохого?))
BenDover написав:Был бы я у руля, я бы перед понижением собрал бы у себя представителей крупных экспортёров и сказал бы им: «Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары у народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.
Я процитировал свой пост от 27 декабря 2019. У Гончарука даже на такое ума не хватило. Сейчас бы продолжал сидеть в кресле. Прочитали? А теперь шнуруйте кеды.
Да просто они не прислушались из-за того что вы не уточнили где собрать экспортёров? В Трускавце? Надо разжёвывать чётче и точнее,вы же видите какой уровень в экономике у правительства,забыли книжки прочитать. А так бы вас послушались и всё было тип топ,пишите больше,у вас очень полезные наблюдения и умозаключения,форум превращается в волшебное место!
Просто на форуме появились новые лица (с), как и потребовал нарид.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Vert написав:Из-за того, что вчера погасили НДС сразу на 6 ярдов, резко провалилось выполнение бюджета. На конец дня 16.01.20: 12,4% от плана или 49,8% к аналогичному периоду прошлого года. Таможня - 23,4% от плана или 65,5% к прошлому году.
сегодня НДС немного, но на общем фоне более-менее ... 445млн